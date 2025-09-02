Se cambió el Día del Empleado de Comercio en 2025: para cuándo pasa

El rubro más numeroso de trabajadores del país es el de los empleados de comercio. Cada 26 de septiembre, estos festejan el Día del Empleado de Comercio y es una fecha para que puedan descansar de sus tareas. Sin embargo, este año se traslada al lunes 29 de septiembre, por lo que ese día, los negocios cerrarán sus puertas.

El Día del Empleado de Comercio en 2025

En rigor, el día en 2025 coincide con el último día hábil de la semana, pero la fecha se pasa para el lunes siguiente, según confirmaron autoridades de Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) a LA NACION.

Efemérides. Día del Empleado del Comercio. (Imagen ilustrativa)

Así, gran parte de los comercios y cadenas de supermercados que funcionan en todo el territorio estarán cerrados por un día entero.

Por qué cierran los negocios el Día del Empleado de Comercio

La fecha original remite al 26 de septiembre de 1934, día en el que se dictaminó la ley n°11.729, que estableció las relaciones de trabajo del sector.

Finalmente, fue el 10 de diciembre de 2009 que se sancionó la ley n°26.541 y se acordó este día. El escrito señalaba que “los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.

En caso de que algún trabajador tenga que presentarse a su actividad por pedido del empleador, le corresponde cobrar el doble, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo.