Cuánto gana un empleado de call center en enero 2026.

Los empleados de call centers alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 781/20 inician enero de 2026 con una nueva escala salarial, tras el acuerdo paritario sellado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Centros de Contacto.

El call center que funciona en barrio Providencia recepta llamadas (Gentileza)

El convenio, rubricado a mediados de diciembre por la federación encabezada por Armando Cavalieri, contempla aumentos en los sueldos y el pago de sumas fijas, que se reflejan tanto en los salarios de diciembre de 2025 como en los primeros meses de 2026, con una posterior incorporación a los básicos.

Esto es lo que gana un empleado de call center en enero 2026

Con la aplicación del nuevo esquema, las escalas salariales que rigen desde enero de 2026 quedan establecidas de la siguiente manera:

Categorías generales

Mantenimiento: $1.169.560

Administrativo: $1.171.859

Operación A

20 horas semanales: $488.275

21 horas: $512.689

22 horas: $537.102

23 horas: $561.516

24 horas: $585.930

25 horas: $610.343

26 horas: $634.758

27 horas: $659.171

28 horas: $683.585

29 horas: $707.998

30 horas: $732.412

31 horas: $756.826

32 horas: $781.240

33 horas: $805.654

Operación B

Una joven contó cómo la despidieron de un call center en Córdoba.

20 horas semanales: $495.924

21 horas: $520.720

22 horas: $545.517

23 horas: $570.313

24 horas: $595.110

25 horas: $619.905

26 horas: $644.702

27 horas: $669.498

28 horas: $694.294

29 horas: $719.091

30 horas: $743.886

31 horas: $768.683

32 horas: $793.479

33 horas: $818.275

Cabe aclarar que los montos detallados corresponden a los salarios básicos por categoría y carga horaria. A estas cifras deben sumarse los adicionales habituales por antigüedad y presentismo, que pueden generar variaciones significativas en el ingreso final de cada trabajador, de acuerdo con los años de servicio y la modalidad laboral.