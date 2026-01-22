Economía / Salarios

Cuánto gana un empleado de call center en enero 2026

Luego del último acuerdo paritario, los empleados de call centers perciben en enero de 2026 sueldos renovados, definidos de acuerdo con la categoría y la cantidad de horas trabajadas.

Aylén Barrera Arciniega
Aylén Barrera Arciniega

22 de enero de 2026,

Cuánto gana un empleado de call center en enero 2026
Cuánto gana un empleado de call center en enero 2026.

Los empleados de call centers alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 781/20 inician enero de 2026 con una nueva escala salarial, tras el acuerdo paritario sellado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Centros de Contacto.

El call center que funciona en barrio Providencia recepta llamadas (Gentileza)
El call center que funciona en barrio Providencia recepta llamadas (Gentileza)

El convenio, rubricado a mediados de diciembre por la federación encabezada por Armando Cavalieri, contempla aumentos en los sueldos y el pago de sumas fijas, que se reflejan tanto en los salarios de diciembre de 2025 como en los primeros meses de 2026, con una posterior incorporación a los básicos.

Esto es lo que gana un empleado de call center en enero 2026

Con la aplicación del nuevo esquema, las escalas salariales que rigen desde enero de 2026 quedan establecidas de la siguiente manera:

Categorías generales

  • Mantenimiento: $1.169.560
  • Administrativo: $1.171.859

Operación A

  • 20 horas semanales: $488.275
  • 21 horas: $512.689
  • 22 horas: $537.102
  • 23 horas: $561.516
  • 24 horas: $585.930
  • 25 horas: $610.343
  • 26 horas: $634.758
  • 27 horas: $659.171
  • 28 horas: $683.585
  • 29 horas: $707.998
  • 30 horas: $732.412
  • 31 horas: $756.826
  • 32 horas: $781.240
  • 33 horas: $805.654

Operación B

Una joven contó cómo la despidieron de un call center en Córdoba.
Una joven contó cómo la despidieron de un call center en Córdoba.
  • 20 horas semanales: $495.924
  • 21 horas: $520.720
  • 22 horas: $545.517
  • 23 horas: $570.313
  • 24 horas: $595.110
  • 25 horas: $619.905
  • 26 horas: $644.702
  • 27 horas: $669.498
  • 28 horas: $694.294
  • 29 horas: $719.091
  • 30 horas: $743.886
  • 31 horas: $768.683
  • 32 horas: $793.479
  • 33 horas: $818.275

Cabe aclarar que los montos detallados corresponden a los salarios básicos por categoría y carga horaria. A estas cifras deben sumarse los adicionales habituales por antigüedad y presentismo, que pueden generar variaciones significativas en el ingreso final de cada trabajador, de acuerdo con los años de servicio y la modalidad laboral.

Temas Relacionados

MÁS DE Salarios
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS