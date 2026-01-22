Cuánto gana un empleado de call center en enero 2026.

Los empleados de call centers alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 781/20 inician enero de 2026 con una nueva escala salarial, tras el acuerdo paritario sellado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Centros de Contacto.
El convenio, rubricado a mediados de diciembre por la federación encabezada por Armando Cavalieri, contempla aumentos en los sueldos y el pago de sumas fijas, que se reflejan tanto en los salarios de diciembre de 2025 como en los primeros meses de 2026, con una posterior incorporación a los básicos.
Esto es lo que gana un empleado de call center en enero 2026
Con la aplicación del nuevo esquema, las escalas salariales que rigen desde enero de 2026 quedan establecidas de la siguiente manera:
Categorías generales
- Mantenimiento: $1.169.560
- Administrativo: $1.171.859
Operación A
- 20 horas semanales: $488.275
- 21 horas: $512.689
- 22 horas: $537.102
- 23 horas: $561.516
- 24 horas: $585.930
- 25 horas: $610.343
- 26 horas: $634.758
- 27 horas: $659.171
- 28 horas: $683.585
- 29 horas: $707.998
- 30 horas: $732.412
- 31 horas: $756.826
- 32 horas: $781.240
- 33 horas: $805.654
Operación B
- 20 horas semanales: $495.924
- 21 horas: $520.720
- 22 horas: $545.517
- 23 horas: $570.313
- 24 horas: $595.110
- 25 horas: $619.905
- 26 horas: $644.702
- 27 horas: $669.498
- 28 horas: $694.294
- 29 horas: $719.091
- 30 horas: $743.886
- 31 horas: $768.683
- 32 horas: $793.479
- 33 horas: $818.275
Cabe aclarar que los montos detallados corresponden a los salarios básicos por categoría y carga horaria. A estas cifras deben sumarse los adicionales habituales por antigüedad y presentismo, que pueden generar variaciones significativas en el ingreso final de cada trabajador, de acuerdo con los años de servicio y la modalidad laboral.