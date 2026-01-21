Cuánto gana un empleado de McDonald’s, Burger King y Starbucks en enero 2026.

Los trabajadores de cadenas de comida rápida como McDonald’s, Burger King y Starbucks cobrarán un nuevo aumento salarial a partir de enero de 2026. Luego del último acuerdo paritario alcanzado entre la Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines, se definió una suba del 9,3% para el sector de Servicios Rápidos.

McDonald's.

El incremento alcanza a los empleados comprendidos en el convenio colectivo 329/2000 y fue acordado en etapas. Según lo establecido, el ajuste se aplicará en cuatro tramos consecutivos entre noviembre y febrero: en noviembre se otorgará una asignación no remunerativa del 3%; en diciembre, del 5,58%; en enero, del 7,69%; y en febrero, del 9,30%. Finalmente, en marzo todas estas asignaciones pasarán a integrar el salario básico, consolidando así el nuevo piso salarial.

Esto es lo que se gana en McDonald’s, Burger King y Starbucks en enero 2026

En enero de 2026, los empleados de empresas como McDonald’s, Burger King y Starbucks recibirán un aumento del 7,69% en sus salarios. De este modo, tomando como base los incrementos ya aplicados en los haberes de diciembre, así quedarán los montos que percibirán durante el primer mes del próximo año.

El salario básico mensual de la categoría más baja, correspondiente al “empleado principiante”, era de 949.869 pesos, a lo que se suma una asignación no remunerativa de 73.044 pesos, alcanzando un total de 1.022.913 pesos. En el caso de la categoría “cajero”, el sueldo de diciembre fue de 1.125.968 pesos y, con 86.586 pesos no remunerativos, el ingreso total en enero será de 1.212.554 pesos.

Starbucks.

Por su parte, el “encargado de local” percibía 1.451.296 pesos en diciembre y, al agregarse 111.604 pesos no remunerativos, llegará a un total de 1.562.900 pesos. En tanto, la categoría más alta, “maestro pastelero, maestro heladero, cocinero o maestro pizzero”, tenía un salario de 1.635.850 pesos en diciembre y, con una suma adicional de 125.796 pesos, alcanzará en enero los 1.761.646 pesos.

En todos los casos, los montos no contemplan adicionales ni beneficios extras. Cabe recordar que el sector cuenta con personal a tiempo parcial, por lo que los aumentos se liquidan de manera proporcional. Asimismo, estas subas se tienen en cuenta para el cálculo de vacaciones, horas extras, sueldo anual complementario y otros conceptos convencionales que se determinan sobre el salario básico, como la antigüedad.