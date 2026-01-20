Cuánto gana un chofer de colectivo en enero 2026.

El sueldo de los choferes de colectivos comienza enero de 2026 sin cambios, tras el fracaso de las negociaciones paritarias entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales del sector. Al no alcanzarse un nuevo entendimiento, se mantienen los montos establecidos en el acuerdo salarial firmado hacia fines de 2025, que por el momento no contemplan actualizaciones.

Nuevo aumento de sueldo para los choferes de colectivo Foto:José Gutierrrez / Los Andes

Esto es lo que gana un chofer de colectivo en enero 2026

Según lo establecido en la paritaria anterior, el salario básico de un chofer de corta y media distancia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) asciende a $1.370.000. Este monto fue determinado en noviembre de 2025 y permanece sin modificaciones al comenzar enero de 2026, dado que todavía no se firmó un nuevo acuerdo salarial.

No obstante, el salario básico no refleja el total que perciben los trabajadores. Al sumar los distintos conceptos adicionales previstos en el convenio colectivo, el ingreso mensual de un chofer de colectivo se aproxima a los $1.682.000. Esta cifra puede variar según la empresa, la antigüedad y otros ítems del recibo de sueldo, pero ofrece una referencia general del sector.

Este nivel salarial corresponde a la última actualización acordada entre la UTA y las cámaras empresarias, y seguirá vigente hasta que se llegue a un nuevo acuerdo. Por el momento, no se han confirmado aumentos que afecten los haberes de enero, por lo que los choferes continúan cobrando lo mismo que a fines del año pasado.