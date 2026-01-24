Cuánto gana un cajero de supermercado en febrero 2026.

Con el comienzo del segundo mes del año, los empleados mercantiles alcanzados por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) cobrarán sus haberes según lo establecido en la última negociación paritaria. En el caso de quienes trabajan en el sector de cajas, el recibo correspondiente a febrero de 2026 seguirá incluyendo las sumas no remunerativas, pensadas para amortiguar el impacto de la inflación sobre los ingresos.

Enterate cómo quedó el sueldo de los cajeros de supermercado en octubre.

La escala salarial actual para los cajeros de supermercados se desprende del acuerdo rubricado en diciembre, que dispuso una suba del 1% y la continuidad de montos fijos que no están sujetos a aportes ni contribuciones. Este esquema se mantendrá vigente también en marzo y, a partir de abril, esos conceptos se incorporarán de manera definitiva al salario básico.

En el caso específico de los trabajadores de supermercados, el salario neto suele ubicarse por encima del promedio del resto de los empleados mercantiles. Esto responde a que las principales cadenas del país cuentan con convenios adicionales que contemplan bonos especiales y pluses por zona o por tareas, lo que eleva el ingreso base por encima del millón trescientos mil pesos en los puestos con mayor antigüedad.

Cuánto cobran los cajeros en febrero de 2026

Los valores fijados por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 establecen tres niveles para los cajeros, de acuerdo con el grado de responsabilidad y la complejidad de las tareas vinculadas al manejo de dinero. Estos son los salarios mínimos vigentes:

Cajeros Categoría A: $1.171.091

Cajeros Categoría B: $1.176.448

Cajeros Categoría C: $1.183.333

Cabe aclarar que se trata de montos brutos iniciales. A estos importes se les agregan los adicionales correspondientes por antigüedad, equivalentes al 1% por cada año trabajado, y el presentismo, que representa un 8,33% sobre el total, elevando así el ingreso final percibido por el trabajador.

Bono para supermercados y sumas fijas

La principal diferencia para quienes cumplen funciones en las cajas de grandes cadenas como Coto, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día% está dada por un bono extraordinario de $170.000. Al sumar este adicional al salario básico de comercio y a las sumas fijas vigentes, un cajero de estas empresas puede alcanzar un sueldo bruto cercano a los $1.388.519.

En relación con la conformación del salario correspondiente a febrero en todo el sector mercantil, se destacan los siguientes componentes:

Cajera de supermercado.

Suma fija de $40.000: proveniente de acuerdos anteriores y prorrogada hasta marzo.

Suma fija de $60.000: incorporada en la última revisión paritaria de diciembre.

Condición no remunerativa: ambos montos se abonan, por el momento, sin descuentos jubilatorios ni de obra social.

Adicional por manejo de caja: se liquida por separado según lo establecido en el artículo 30 del CCT y varía de acuerdo con la categoría.

Este esquema salarial funciona como antesala de la negociación prevista para marzo, cuando se abrirá una nueva instancia paritaria. En ese marco, el gremio y las cámaras empresarias (CAC, CAME y UDECA) volverán a reunirse para evaluar la evolución de la inflación y definir los incrementos correspondientes al segundo trimestre del año, instancia en la que las sumas fijas pasarán a integrarse al salario básico.