Cuánto cuestan los platos elaborados con la carne premium Wagyū en la parrilla Madre Rojas

El restaurante Madre Rojas se especializa en carne y vinos y en los últimos días se volvió viral por un intercambio picante con un cliente que reclamó la “falta de opciones veganas”. Pero hay otro punto por el que esta parrilla de Villa Crespo es reconocida: su oferta de carne Wagyū.

Carne Wagyu en Madre Rojas

La Wagyū es un tipo de carne premium que proviene de una raza específica de ganado originaria de Japón, conocida por su alto nivel de marmolado (vetas de grasa intramuscular). Esta característica le da a la carne una textura muy suave, jugosa y un sabor intenso, lo que la convierte en una de las carnes más apreciadas y caras del mundo.

Es por esto que el Wagyū es la carta fuerte de Madre Rojas y, cuando se presenta la oportunidad y la situación lo amerita, sacan a relucirla. "Comí Wagyū en varias ocasiones y la suya me pareció que no lo era, es una buena calidad para una vaca criolla pero no es lo que dice ser", señala una opinión de Google de hace un año.

En aquel entonces, la respuesta del local fue terminante: “Somos productores de Wagyū hace 25 años y fuimos quienes trajimos la genética a la Argentina. ¿Le parece que le vamos a dar por Wagyu algo que no lo es? En segundo lugar, siendo nosotros los productores tenemos acceso al producto a un precio mucho más razonable, justamente queremos ser un restorán donde el Wagyū sea accesible a más personas. En definitiva, lo pagó barato”.

Cuánto cuestan los platos elaborados con Wagyū en Madre Rojas

En la página del restaurante explican: “Los cortes Wagyū Argentino provienen de las fincas de la familia Barcos, proyecto de microganadería iniciado en 1998 a partir de genética japonesa proveniente de Wagyu Sekai. Todos los cortes wagyu poseen un score de entre 6 y 10 en la escala BMS australiana".

Madre Rojas ofrece varias opciones para probar esta carne premium, con precios diversos con el objetivo de que, efectivamente, quien visite el lugar pueda probarla.

Del más económico al más costoso, esto cuestan los platos con Wagyu: