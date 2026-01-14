Cuánto cobrará un jubilado de la mínima en febrero de 2026

El martes se supo el nuevo número de la inflación que corresponde al último mes del 2025. El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,8%.

Con el nuevo dato de la inflación se generó un impacto directo en las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) al 2,8% en las jubilaciones para febrero 2026.

De este modo, la jubilación mínima será de $359.079,71, a diferencia de $329.299,32 que fue el mes pasado. A este monto se suma el bono adicional que el Gobierno le otorga a los que cobran el básico.

Jubilados.

El monto del bono es de $70.000 extra que aún no está confirmado por parte del Gobierno. De todas formas, los jubilados esperan este bono que vienen recibiendo hace casi un año.

El monto final es de $429.079,71 con el abono extra para los que cobran la mínima.

La jubilación máxima es de $2.425.266,42.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $287.263,77 más el bono de $70.000, queda en $357.263,77.

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez cobrarán $251.355,79 más el bono queda un total de $321.355,79.

La Pensión No Contributiva para madre de 7 hijos quedará en $359.079,71.

El detalle de la inflación de diciembre 2025

De los datos de la inflación, la división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre de 2025 fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

En cuanto al nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).