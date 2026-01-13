INDEC dio a conocer la inflación en Argentina de diciembre 2025: 2,8%

Este martes 13 de enero a las 16:00 el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre 2025. Con este valor se cerró el año 2025.

La información que produce el INDEC es fundamental para la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado.

El último mes del año pasado, la inflación fue de 2,8%, sumando un total de 31,5% para todo 2025.

De cuánto se espera que sea la inflación de septiembre 2025.

En detalle, la inflación de diciembre 2025

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre de 2025 fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).

De cuánto se esperaba que fuera la inflación de diciembre 2025

Los pronósticos de consultoras privadas y analistas indicaban que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre volvería a ubicarse por encima del 2%, terminando 2025 en torno al 31% y siendo la cifra más baja desde 2017. Efectivamente, fue lo que ocurrió.

Según el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) publicado por el BCRA, el promedio de las consultoras privadas calculó que la inflación de diciembre fue de 2,3%, para enero estiman un descenso a 2% y para febrero la proyectan en 1,8%. Luego, hasta junio calculan un descenso de una décima por mes. En el acumulado de 2026 se dará un 20,1%, unos 11 puntos por debajo de 2025. También se habló de una expectativa del dólar para diciembre 2026.

Qué es el INDEC en Argentina

El INDEC es un organismo público, de carácter técnico e independiente, que tiene la responsabilidad de producir y difundir la estadística oficial en Argentina.

¿Qué hace el INDEC?

El INDEC se encarga de realizar diversas actividades para recopilar y analizar información sobre la economía y la sociedad argentina. Entre sus funciones principales se encuentran: