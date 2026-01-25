El mercado automotor registró un significativo aumento durante 2025 pero atado, en mayor medida, a los planes de financiación. En este aspecto, los planes de ahorro se vuelven protagonistas especialmente por contar con “cuotas pagables”.

Los planes de ahorro previo suelen tener plazos de hasta 10 años (120 meses) para pagarlo y sin la exigencia de contar, por ejemplo, con el 50% del valor para comenzar a pagar la financiación de la otra mitad.

Cuáles son los 10 autos 0km más baratos y de cuánto es la cuota mensual que se debe pagar

Los planes de este tipo proponen un adelanto del 10, 20 o 30% o, en ocasiones, brindan una financiación del 100% del costo del vehículo. Pero el dato más relevante es que sus cuotas son “más accesibles”.

Cuáles son los 10 autos más accesibles del mercado: cuánto cuesta su cuota de plan de ahorro

1. Renault Kwid

Valor: $25.540.000

Cuota $220.000

Se mantiene como el más económico desde hace más de un año. Para pagar ese monto mensual el plan es de 120 cuotas (10 años), tiene diferimiento (se suman unas extras sobre el final del plan), y la financiación es por el 100% del valor del vehículo.

2. Fiat Mobi

Valor: $27.070.000

Cuota $296.000

Es un citycar o un hatchback de segmento A, el más pequeño del mercado. En este caso, el plazo es de 84 meses (7 años), también tiene diferimiento. La financiación es sobre el 80% del precio del auto, lo que implica contar con el 20% restante (unos 5 millones de pesos)

3. Hyundai HB20

Valor: $27.600.000

No se vende por plan de ahorro

Se importa desde Brasil con dos versiones de dos y tres volúmenes. Tiene opción de caja de cambios manual y automática. Además se presenta en 5 versiones que comienzan con la más accesible en $27.600.000 y llegan a la más equipada en $35.000.000.

4. Fiat Argo:

Valor $29.780.000

Cuota $375.300

Si bien es uno de los más accesibles, es el de las cuotas más altas. Se financia el 80%, sin diferimientos y con un plan de 84 meses. Está pensado para un formato 70/30 (pagadas el 70% de las cuotas, el auto se puede entregar cancelando el 30% restante)

Fiat Cronos. Cuáles son los 10 autos 0km más baratos y de cuánto es la cuota mensual que se debe pagar

5. Fiat Cronos

Valor $30.960.000

Cuota $435.400

Tiene un precio de lista accesible que le permite entrar entre los 5 autos más baratos, pero esa versión no es la que se vende por plan de ahorro, que cuesta $37.020.000. Así, la cuota del Cronos es de $435.400 en un plan 70/30, sin diferimientos y en un plazo de 84 meses.

6. Citroën C3

Valor: $31.040.000

Cuota $351.300

La versión que se vende por plan es la más accesible y el valor de la cuota se debe a tener un plan 80/20 con diferimiento de las cuotas iniciales y con un plazo de 84 meses de duración.

7. Peugeot 208

Valor $31.140.000

Cuota $358.800

Por plan de ahorro se comercializa el auto de equipamiento intermedio. El Allure, que tiene un precio de lista de $36.180.000, se vende a 120 cuotas, sin diferimientos y con una financiación sobre el 70% del precio.

8. Chevrolet Onix:

$31.505.900

Cuota $331.300

El Chevrolet Onix tiene una financiación por plan a 120 meses con un esquema de 80/20 y no tiene diferimiento de las primeras cuotas.

9. Citroën Basalt:

Valor $31.930.000

Cuota $361.300

La cuota es un poco más alta que algunos de sus competidores. El Basalt se vende por plan de ahorro en 84 meses de plazo, tiene diferimiento de valor de cuotas iniciales y financia el 80% del precio, requiriendo que se pague el 20% restante en efectivo al adjudicar el vehículo.

10. Toyota Yaris

Valor $33.285.000

Cuota $327.900

Es uno de los modelos que menor cuota ofrece en Plan de ahorro, que es a 96 meses, tiene diferimiento de cuotas y la financiación es sobre el 70% del precio del vehículo.