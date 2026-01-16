Cruce entre Caputo y Pichetto por la apertura del mercado automotor

La apertura de la economía es una de las reglas del programa de Gobierno de Javier Milei que recibe más cuestionamientos y, en este caso, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender la política oficial ante críticas por la entrada al país de autos eléctricos provenientes de China.

El lunes llegará al país un llamativo cargamento: un barco de una empresa china amarrará en el puerto de Zárate con 7.000 autos eléctricos de la misma marca.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto aprovechó la situación para reforzar sus pedidos de “protección de la industria nacional”, reclamando medidas que limiten la llegada de productos de ese país.

“En los próximos días ingresarán 7.000 autos chinos. Mientras tanto, diputados libertarios viajan a China. Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino; nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central chino”, lanzó el legislador en redes sociales.

Enseguida Caputo lo cruzó y ofreció sus argumentos para defender la importación, que se dará por el puerto de una ciudad emblemática en la fabricación de automotores.

“Solo 2 modelos de autos se producen en nuestro país (Peugeot 2008 y Fiat Cronos). Argentina produce esencialmente camionetas y el 70% de esa producción, se exporta”, señaló Caputo.

El ministro sostuvo que “la importación de autos híbridos o eléctricos sin arancel fue acordada con la propia industria automotriz y tiene un límite de 50 mil autos al año”.

“De ese cupo, solo la mitad puede provenir de marcas chinas, lo que representa menos del 5 por ciento de los patentamientos del 2025”, añadió el ministro.

Caputo subrayó que “esta medida ayudó también a que el precio de los autos en nuestro país convergiera al de los países vecinos (más bajos incluso en algunos casos) y que se empiece a desarrollar la infraestructura eléctrica, lo que está incentivando proyectos de fabricación de camionetas eléctricas”.

“Además, permitió que los argentinos puedan elegir entre una mayor variedad de autos, con diferente tecnología, y más baratos de mantener”, dijo Caputo. Finalmente, señaló: “En conclusión, ha sido una medida que ha beneficiado a todos los argentinos”.

Posicionado en la vereda de enfrente, Pichetto afirmó que “​Trump tiene razón: hay que frenar a China”. “El Gobierno habla de Occidente y de EE. UU., pero aplica una política comercial totalmente desfavorable para nuestra producción”, dijo Pichetto.

El diputado conjeturó que “vamos a tener problemas con los americanos”. “Trump ya advirtió que el libre comercio con China es un límite”, sentenció.

La industria automotriz en números

Según el último informe de ADEFA, en 2025 se fabricaron en la Argentina 490.876 unidades, lo que implica una caída de 3,1% con relación a 2024. En tanto, los patentamientos subieron 57%, con lo cual la diferencia se explica por el ingreso de automóviles importados.

Con respecto al patentamiento de autos 100% eléctricos, se registró un crecimiento de 130%. Pasó de 557 unidades en 2024 a 1.279 vehículos el año último, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Lo ínfimo de los volúmenes explica el alto porcentaje.

Respecto de la importación de unidades eléctricas, el gobierno comenzó el proceso de apertura en enero de 2025 con el Decreto 49/2025 que eliminó los aranceles para la importación de hasta 50,000 unidades anuales.

La novedad principal fue que habilitó a importadores particulares y empresas sin fábrica en el país a participar en igualdad de condiciones.

En marzo, la Resolución 29/2025 reglamentó el procedimiento del Decreto 49 y estableció que el cupo de 50,000 unidades se divide en 25.000 unidades para terminales con fábrica (ADEFA) y 25.000 unidades para importadores independientes y particulares.

A su vez, se limita a que el valor FOB (en puerto de origen) no debe superar los U$S 16,000, enfocándose en autos compactos y urbanos. Ante la alta demanda, el gobierno habilitó la importación de un nuevo lote de 50.000 unidades.

Para las características generales se estableció un peso superior a 400 kg (sin baterías), una autonomía mayor a 80 km y una potencia mínima de 15 kW (aprox. 20 CV).