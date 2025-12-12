Cuál es el sueldo de un empleado bancario en diciembre 2025

La Asociación Bancaria (AB) y las cámaras del sector financiero alcanzaron una nueva recomposición salarial que suma un incremento extra para los haberes de noviembre de 2025, que se pagarán en diciembre. El entendimiento no solo actualiza las escalas, sino que eleva el salario mínimo de la categoría inicial a casi $2 millones mensuales y redefine el monto correspondiente al Día del Bancario.

La tecnología abrió un nuevo paradigma para facilitar la transparencia. Plataformas como ConsorcioAbierto permiten que cada vecino, desde su perfil digital, acceda en tiempo real a liquidaciones mensuales, gastos cargados, facturas digitalizadas y extractos bancarios. De esta forma, la rendición de cuentas no se concentra en un único momento del año, sino que se vuelve un proceso continuo y accesible.

Cuánto cobrarán los empleados bancarios en diciembre de 2025

Este nuevo entendimiento entre La Bancaria y las cámaras del sector reafirma la lógica de revisión permanente que caracteriza a la paritaria bancaria, con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico marcado por la inestabilidad.

El eje del acuerdo es la fijación de un nuevo salario mínimo para el personal bancario de ingreso. Con el incremento aplicado, el piso garantizado queda conformado de la siguiente manera:

Empleados bancarios en Argentina.

Salario inicial bancario de noviembre 2025: $1.959.956,26 (incluye ROE)

Monto mínimo por el Día del Bancario/a: $1.747.233,21

Estos valores establecen el nuevo piso para los ingresantes y repercuten de manera proporcional en todas las categorías de la escala salarial.

La actualización convenida se extenderá a la totalidad de las remuneraciones del sector, tanto las de carácter remunerativo como las no remunerativas, e incluirá todos los adicionales contemplados, convencionales y no convencionales.