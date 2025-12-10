Sube el salario de las empleadas domésticas: cuánto ganan por 4 horas semanales en diciembre 2025

En diciembre de 2025, las empleadas domésticas percibirán un incremento del 1,3% sobre los haberes de noviembre. A esto se suma la continuidad del bono extraordinario no remunerativo, calculado según la carga horaria semanal y el cobro del medio aguinaldo.

De cuánto es el aumento para empleadas domésticas en diciembre 2025

En noviembre, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó una nueva suba salarial del 2,7% para el personal doméstico en todo el país. El incremento se aplicará en dos tramos: un 1,4% correspondiente a noviembre, calculado sobre los haberes de septiembre de 2025, y un 1,3% adicional en diciembre, que se tomará sobre el salario de noviembre.

Además, el organismo confirmó la continuidad del bono mensual no remunerativo que las trabajadoras vienen percibiendo desde hace varios meses. Este adicional se paga según la carga horaria semanal y queda fijado del siguiente modo:

Entre 0 y 12 horas semanales: $6.000 mensuales

Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000 mensuales

Más de 16 horas semanales: $14.000 mensuales

Este plus extraordinario, que se abona en las liquidaciones de octubre y noviembre (correspondientes a los salarios de noviembre y diciembre), no integra la base de cálculo del medio aguinaldo ni de las vacaciones, ya que no tiene carácter remunerativo.

A ese aumento se le agregan los adicionales que correspondan según cada categoría y antigüedad, además del medio aguinaldo que se liquida en diciembre. Por este motivo, la remuneración que recibirán las trabajadoras de casas particulares este mes será más alta que la habitual, incluso para quienes cumplen tareas por hora.

Así queda el salario por 4 horas semanales para el personal de casas particulares

En este contexto, es posible calcular cuánto percibirá en diciembre 2025 una trabajadora de casas particulares que prestó servicios durante noviembre por cuatro horas semanales. A ese monto base, que varía según la categoría y la cantidad de jornadas, se le suma el bono no remunerativo y el medio aguinaldo, que se determina tomando como referencia la mejor remuneración devengada del semestre.

Para quienes trabajan de lunes a viernes, noviembre computó cuatro jornadas de cuatro horas. En cambio, aquellas que cumplen tareas los días sábado, en horario habitual, registraron cinco jornadas.

Supervisor/a

Con retiro : $59.744 por cuatro jornadas y $74.690 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Sin retiro: $65.448,32 por cuatro jornadas y $81.810,4 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Personal para tareas específicas

Con retiro : $56.573,12 por cuatro jornadas y $70.716,4 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Sin retiro: $62.022,88 por cuatro jornadas y $77.528,6 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Caseros

Sin retiro: $53.441,76 por cuatro jornadas y $66.802,2 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro : $53.441,76 por cuatro jornadas y $66.802,2 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Sin retiro: $59.744 por cuatro jornadas y $74.690 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Personal para tareas generales

Con retiro : $49.531,68 por cuatro jornadas y $61.914,6 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Sin retiro: $53.441,76 por cuatro jornadas y $66.802,2 por cinco + bono de $6.000 + medio aguinaldo

Es importante remarcar que estos valores solo están garantizados para quienes mantienen una relación laboral registrada. Las trabajadoras informales no acceden a estos montos ni a los derechos esenciales del sector, como vacaciones pagas, licencias, cobertura por accidentes o aportes jubilatorios.