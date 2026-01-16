Cuál es el sueldo de un director, un gerente y un jefe en febrero de 2026.

El mercado de trabajo en la Argentina comienza 2026 con indicios de mayor estabilidad y una mirada puesta en fortalecer la competitividad de los salarios. Luego de una etapa de correcciones impulsadas por la presión inflacionaria, las compañías prevén para el primer semestre del año incrementos promedio del 17,5% para los empleados fuera de convenio, un porcentaje que supera en más de cinco puntos la inflación estimada del 12% para ese período.

El cronograma de pagos

A continuación, se detallan los rangos de salarios brutos mensuales, sin contemplar adicionales ni comisiones, correspondientes a los cargos de Director, Gerente y Jefe, de acuerdo con el último informe de Randstad Argentina, elaborado con datos actualizados a enero de 2026.

Cuánto ganan los gerentes en febrero 2026

Los cargos de dirección muestran diferencias marcadas según el sector y la región del país, con la Patagonia al frente de los salarios más altos, impulsados por el mayor costo de vida y la demanda de perfiles altamente especializados. Estos son algunos de los principales rangos salariales relevados por Randstad:

Director de Administración y Finanzas (CFO): en la Ciudad de Buenos Aires, las remuneraciones van desde los $13,9 millones en logística hasta los $21,4 millones en rubros como banca, petróleo o tecnología. En la Patagonia, el techo salarial para este puesto se eleva hasta los $26,8 millones mensuales en sectores como finanzas y banca, farma, IT, y gas, petróleo y minería.

Director Comercial: en el AMBA, los sueldos se ubican entre $12,3 millones en consumo masivo, retail y servicios, y $19,4 millones en industrias como banca, IT, farma o petróleo. En contraste, los ingresos más bajos para esta posición se registran en comercio, retail y transporte del NEA, con cifras cercanas a los $9,8 millones mensuales.

Director de Recursos Humanos: los salarios arrancan en torno a los $10,7 millones en el sector transporte del AMBA y a $8,9 millones en el mismo rubro dentro del NEA, mientras que en actividades de mayor rentabilidad pueden alcanzar los $18,9 millones. El nivel más alto para este rol se da en la Patagonia, donde el sueldo base supera los $23,6 millones mensuales en banca, servicios financieros, IT, farma y petróleo y gas.

El segmento gerencial presenta una marcada dispersión salarial, con las áreas técnicas, como sistemas y producción, entre las mejor remuneradas del mercado.

Gerente de IT / Sistemas: se trata de uno de los puestos más buscados. En Buenos Aires, los ingresos mensuales se ubican entre $6,5 millones y $10,1 millones. En este caso, las diferencias regionales no son tan pronunciadas, aunque en algunas actividades del NEA los salarios pueden rondar los $5,7 millones.

Gerente de Planta / Producción: dentro de la industria automotriz, las remuneraciones en el AMBA parten de $11,4 millones y pueden alcanzar los $16,3 millones, mientras que en la Patagonia se mueven entre $14 millones y $20 millones. En cambio, en rubros como consumo masivo y retail, los valores son más bajos y oscilan entre $6,5 millones y $9,6 millones.

Gerente de Administración y Finanzas: los sueldos promedio se sitúan en torno a los $7,5 millones en la industria manufacturera, con picos que llegan a $12,5 millones en petróleo y gas. En el AMBA, las mejores remuneraciones para este cargo rondan los $10 millones. Las cifras más bajas se registran en el NOA y el NEA, con alrededor de $5,6 millones mensuales, mientras que el máximo vuelve a darse en la Patagonia, donde se alcanzan hasta $15,7 millones en el sector de gas y petróleo.

Cuánto cobran los jefes en febrero 2026

Los mandos medios o jefaturas cumplen un rol clave en la ejecución diaria de las organizaciones. En los últimos meses, sus salarios se ajustaron para sostener la equidad interna frente a las paritarias de los trabajadores bajo convenio.

Jefe de Ventas: en el ámbito bancario, los sueldos van de $4 millones a $6,3 millones. En el sector servicios, el rango se ubica entre $3,9 millones y $5,7 millones.

Jefe de Recursos Humanos: la remuneración bruta mensual oscila entre $3,6 millones en servicios y $5,8 millones en banca e IT.