El Gobierno nacional anunció que el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría subirá a 280 mil pesos a partir de junio, para evitar que más trabajadores paguen el tributo por consecuencia del reajuste paritario.

Esto fue confirmado tras una reunión del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martin Guzmán, en la Casa Rosada con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Pablo Moyano.

Sergio Massa en Casa Rosada este viernes. Foto Federico López Claro.

El anuncio se dio después de una fuerte presión ejercida por Massa sobre el Poder Ejecutivo para que apure la medida, porque sino el tributo pasaría a afectar a más trabajadores por las paritarias y jubilados por los incrementos de haberes.

Rueda de prensa en la Casa Rosada

Sergio Massa aclaró que se tomó esta medida buscando frenar la caída del salario.

“Como Estado tenemos que hacer un esfuerzo para que el trabajador no pierda al momento de pagar los impuestos. La suba del mínimo no imponible nos permite mantener la idea de que el salario no es ganancia sino remuneración”, dijo.

Antes de finalizar su discurso, el titular de la Cámara de Diputados arremetió contra la prensa y dijo que durante la semana “no hubo extorsiones ni aprietes internos”.

Ganancias: se anunció la suba del mínimo no imponible. Participaron Sergio Massa, el ministro Guzmán y referentes sindicales. (Federico López Claro / Clarín)

“Acá no gana uno ni otro, acá ganaron los trabajadores. Discutir soluciones para resolver problemas no es ni malo ni es pelea, es simplemente marcar un camino para encontrar respuestas”, explicó.

En la rueda de prensa que se dio en la puerta de la Casa Rosada, se especificó que el adelantamiento de la medida evitará el impacto en el aguinaldo. Además se apuntó que el segundo tramo de la escala del tributo estará en los 324.000 pesos.