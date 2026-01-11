Cambia la medición de la inflación: qué servicios incluirá la nueva metodología

Desde este mes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se encuentra utilizando otra metodología para medir la inflación, adecuando el cálculo a una canasta de consumo más representativa de los gastos actuales.

Esta modificación se da en un contexto en el que recrudecieron las diferencias entre los resultados que mes a mes informa el organismo y el real impacto que siente la sociedad en sus bolsillos.

Hasta fin de 2025, el cálculo en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/2005 y el nuevo Indice de Precios al Consumidor (IPC) se hizo a partir de la misma muestra, pero de 2017/2018. Si bien aún hay un gap de siete años, los avances en la representatividad de la muestra resultan importantes.

La nueva metodología fue probada y aprobada hace varios meses de manera interna en el Indec y también está en los escritorios del presidente, Javier Milei, y del ministro de Economía, Luis Caputo. Ambos tomaron la decisión política de postergar su implementación hasta el inicio de 2026.

Qué servicios y cambios incluirá la nueva metodología

Se incorporará el sistema de comunicaciones . Uso de la telefonía e internet , lo cual hace 20 años no tenía el mismo peso en los presupuestos familiares que por estos días.

Se suman, además, plataformas de streaming de películas y música.

La nueva muestra estará compuesta por 500.000 precios diferentes , que representa una alza de 56% con relación al listado previo.

La lista de informantes se amplía a 24.000.

La recolección de datos será 100% digital, eliminando el papel. Esto permite un procesamiento más rápido y mayor trazabilidad.

Cuándo se conocerá el dato de IPC con la nueva metodología

Según la publicación oficial del organismo que dirige Marco Lavagna, este martes 13 de enero se difundirá la inflación de diciembre de 2025 y el cierre del año. Pero cabe aclarar que ese resultado será calculado con la medición “vieja”.

En consecuencia, habrá que esperar hasta el miércoles 11 de febrero para conocer el primer IPC renovado correspondiente a enero. Desde el organismo anunciaron que recién para esa fecha se convocará a una conferencia de prensa para ofrecer precisiones de cómo es la nueva forma de medir la inflación.

Por qué es tan importante el IPC en la economía argentina

Este indicador es clave para la economía argentina, dado que por esa vía se indexan jubilaciones, beneficios sociales, deuda pública, y ahora también el techo y el piso de la banda cambiaria.

Además de que es referencia de ajustes para precios sensibles como tarifas de energéticas de transporte, combustibles, planes de salud, y educación privada, entre otros.

De allí la importancia de la transparencia con la que se comunique la forma en que el Gobierno argentino mide la inflación. El foco de la revisión que harán los especialistas, sin dudas, estará en el impacto de las tarifas.