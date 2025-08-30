Maradona, Messi, el tango, el mate y... el asado. El ritual parrillero de las familias argentinas forma parte del largo listado de íconos nacionales. Dicen que los que nacimos en esta tierra no lo elegimos: simplemente tuvimos el privilegio. Y dos emprendedoras tuvieron la brillante idea de hacer extensiva esa “bendición”, al menos por un rato.

Comandadas por Belu Richards, el equipo de The Asado Experience tiene la particularidad de estar conformado por una decena de mujeres. Lo definen como “una clase de cocina al fuego con carnes premium y vino”. Mientras que la propuesta es “descubrir como un local esta auténtica tradición argentina”.

En qué consiste la experiencia y el menú

La propuesta se divide en cuatro pasos.

El fuego: los comensales aprenden la técnica para encender el fuego, crear brasas y manejar el calor. Experiencia práctica: participan en una actividad práctica donde cortan, limpian y salan la carne premium. También preparan el tradicional chimichurri. Además, ayudan al anfitrión en el proceso de cocción. Compartir la mesa familiar con otros invitados: las historias y anécdotas no serán solo las que cuenten los anfitriones sino que, como en cualquier domingo familiar, todos compartirán lo que quieran. Degustación: como en todo asado argentino, los cortes se sirven uno tras otro, siempre acompañados por una copa de vino.

El menú está compuesto por choripán, morcilla, matambrito de cerdo, mollejas y lomo. Acompañados por vino de la bodega Catena Zapata y un postre tradicional argentino.

Cuándo se realiza, dónde y cuánto cuesta

Se trata de una “experiencia práctica” de tres horas, que se lleva a cabo en una residencia privada en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la zona de Belgrano R.

Está disponible de lunes a lunes, con dos horarios: almuerzo (12:30 pm - 3:30 pm) y cena (5:30 pm - 8:30 pm). Cabe reiterar que está pensada exclusivamente para turistas, en especial extranjeros. Y quienes viajan solos tienen la opción de unirse a un grupo.

El valor de la experiencia de USD200 por persona, es decir, unos 255.800 pesos al cambio oficial.