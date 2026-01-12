ARCA habilitó la devolución de impuestos por compras en el exterior: cómo solicitar según cada caso

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una nueva medida con el comienzo de enero de 2026. La entidad habilitó el trámite para quienes tienen que pedir la devolución de los montos retenidos durante 2025 en concepto de percepciones, es decir, en operaciones de compra de moneda extranjera, y de adquisición de bienes y servicios en el exterior o a proveedores del exterior.

Los montos retenidos se aplicó en la primera parte del año pasado. En cuanto a proveedores, pueden ser las suscripciones a plataformas que se abonan en pesos por medio de tarjeta de crédito o débito. Además, incluyó algunas operaciones canceladas en efectivo, vinculadas con servicios turísticos y de viajes.

Arca

Para pedir la devolución influye la situación impositiva de cada persona. ARCA delimitó diferentes pasos según los que no están alcanzados por Ganancias ni Bienes Personales, para quienes tuvieron retenciones de Ganancias sobre salarios o jubilaciones, y para los contribuyentes inscriptos en alguno de esos impuestos.

Qué hacer en cada caso para que ARCA te devuelva los impuestos de compras

Personas no alcanzadas por Ganancias ni Bienes Personales: se puede solicitar en la web de ARCA con clave fiscal.

Acceder al servicio “Devolución de Percepciones” y seleccionar los meses de 2025. El sistema mostrará automáticamente los montos registrados. Algunas percepciones pueden aparecer anuladas si la compra se pagó en dólares.

Trabajadores y jubilados con descuentos de Ganancias en 2025: si el salario cobrado o jubilación tuvo retenciones de ganancias, el trámite se realiza mediante el formulario de Siradig.

Ir a “Otras retenciones, percepciones y pagos a cuenta”. Confirmar los importes precargados o ingresar los que falten. Enviar el formulario al empleador. Tiene plazo hasta 31 de marzo de 2026.

Contribuyentes inscriptos en Ganancias y/o Bienes Personales: si estás inscripto en algunos de estos impuestos, las percepciones se declaran como pagos a cuenta en la declaración jurada de 2025.

Los montos se compensan con el saldo final del impuesto. Vencimiento: junio 2026.

Para recibir la devolución es necesario revisar el CBU o CVU registrado en ARCA. De igual manera, el domicilio fiscal electrónico.