Lo que nunca hay que hacer al transferir dinero en enero de 2026 para evitar problemas con ARCA

En pleno inicio de 2026, miles de argentinos realizan transferencias bancarias y movimientos a través de billeteras virtuales sin saber que ciertas acciones pueden activar alertas automáticas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Si bien transferir dinero entre cuentas propias o de terceros es una operación cotidiana, no respetar la normativa vigente puede generar pedidos de justificación, sanciones económicas o reportes ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Las prácticas que nunca hay que hacer al transferir dinero

Según TN, advierten que hay conductas habituales que pueden traer consecuencias inesperadas:

Ignorar pedidos del banco o la billetera virtual: Cuando una entidad financiera solicita justificar el origen de los fondos, la respuesta es obligatoria. No contestar dentro del plazo puede derivar en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF.

No poder justificar de dónde salió la plata: ARCA puede exigir respaldo incluso en transferencias entre cuentas propias. Si no hay documentación que explique el origen del dinero, el movimiento queda bajo observación.

Mover montos elevados sin respaldo: Transferencias importantes sin ingresos declarados o sin comprobantes suelen activar controles automáticos y cruces de información fiscal.

Superar los límites mensuales sin advertirlo: Uno de los errores más comunes es no llevar un control del total acumulado durante el mes.

Arca, la ex Afip. (www.arca.gob.ar)

Cuáles son los topes vigentes en enero de 2026

ARCA estableció límites claros que las entidades financieras deben monitorear:

Personas físicas: hasta $50.000.000 mensuales entre transferencias, acreditaciones, saldos bancarios y billeteras virtuales.

Personas jurídicas: hasta $30.000.000 mensuales .

Extracciones de efectivo: máximo de $10.000.000 por mes .

Compras como consumidor final: hasta $10.000.000.

Superar estos montos no implica una infracción automática, pero sí habilita controles y pedidos de información.

Qué pasa si ARCA detecta un exceso en los montos

Cuando se exceden los topes, los bancos y billeteras están obligados a informar la operación. A partir de allí, ARCA puede solicitar documentación para demostrar el origen de los fondos.

Entre los papeles más requeridos figuran:

Recibos de sueldo o haberes jubilatorios.

Declaraciones juradas impositivas.

Facturas por trabajos, servicios o ventas.

Comprobantes de transferencias previas.

Si el dinero no puede justificarse, el organismo puede aplicar multas, realizar ajustes fiscales y hasta disponer el bloqueo preventivo de cuentas.

Qué pasa con transferencias en dólares o criptomonedas

Las operaciones en moneda extranjera se convierten a pesos según la cotización tipo comprador del día del movimiento. En el caso de las criptomonedas, se toma el último valor informado por el sujeto obligado.

Esto significa que una transferencia en dólares o cripto puede hacerte superar los límites mensuales sin darte cuenta.

Cómo evitar problemas al transferir dinero en 2026

Para operar sin sobresaltos, recomiendan:

Guardar todos los comprobantes de ingresos.

Declarar correctamente las fuentes de dinero.

Controlar el total transferido mes a mes.

Responder siempre los requerimientos bancarios.

Cumplir con estas pautas reduce riesgos y evita complicaciones con ARCA en los primeros meses del año.