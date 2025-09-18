ANSES paga hasta $322.200 por la Prestación por Desempleo en septiembre: requisitos y cómo acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que para los últimos días de septiembre pagará la Prestación por Desempleo, un beneficio destinado a aquellas personas que perdieron su empleo en relación de dependencia por causas ajenas a su voluntad.

El monto del apoyo cambia según los aportes registrados, pero en septiembre puede alcanzar hasta 322 mil pesos, con un mínimo de $161.000. El objetivo del programa es acompañar a los trabajadores durante la etapa de reinserción laboral y que tengan un ingreso mensual para las necesidades básicas.

¿Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES?

Este beneficio está disponible para los siguientes grupos de personas:

Trabajadores permanentes con al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años.

Trabajadores eventuales o de temporada que hayan trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.

Trabajadores de la construcción con 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos al fin de la obra.

Además, los mayores de 45 años acceden a 6 meses extra de prestación.

Cómo cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES.

Duración y montos en septiembre 2025

Depende de los aportes acumulados, cambia el tiempo de cobro.

2 meses: entre 6 y 11 meses de aportes.

4 meses: entre 12 y 23 meses de aportes.

8 meses: entre 24 y 35 meses de aportes.

12 meses: más de 36 meses de aportes.

En septiembre, los valores van de $161.000 a $322.200, calculados en base al mejor salario de los últimos seis meses trabajados.

Fechas de pago en septiembre de 2025

ANSES estableció dos modalidades:

Plan 1 (según terminación de DNI):

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre.

Plan 2: entre el 3 de septiembre y el 20 de octubre, sin importar la terminación del DNI.

Los pagos se acreditan de manera automática en la cuenta bancaria o medio de cobro habitual del beneficiario.

¿Cómo tramitar la Prestación por Desempleo?

Para poder obtener el ingreso hay que hacer el trámite que se puede hacer de dos maneras.

Online : Entrando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionando “Prestación por Desempleo”. Allí hay que cargar la documentación requerida y confirmar la solicitud.

Presencial: Sacando turno en la web de ANSES y presentándose el día asignado con DNI y la documentación requerida.