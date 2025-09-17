Revelaron cuánto gana una enfermera del Garrahan en septiembre 2025

La derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre marcó un punto de inflexión en el clima político del país. Desde entonces, los reclamos por financiamiento de áreas sensibles del Estado y las tensiones sociales se intensificaron, en un contexto que ahora se cruza con la presentación del proyecto de Presupuesto 2026 por parte del presidente Javier Milei.

Uno de los focos más sensibles es el Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico de alta complejidad del país. El veto presidencial a la ley de emergencia sanitaria en pediatría, aprobada previamente por amplia mayoría, encendió las alarmas.

El adolescente santiagueño que necesita ayuda se encuentra en el Hospital Garrahan.

La norma contemplaba la recomposición salarial, asignación prioritaria de recursos y la derogación de resoluciones que afectaban el esquema de becas. La oposición buscará revertir el veto en Diputados, mientras gremios y organizaciones sociales convocan a movilizaciones, con el Garrahan como protagonista central.

Cuánto gana una enfermera del Garrahan

Los trabajadores del hospital, agrupados en la Junta Interna de Ate, lanzaron una campaña en la que muestran recibos de sueldo para visibilizar que sus salarios no alcanzan la línea de pobreza, pese a cumplir funciones de altísima exigencia técnica y emocional.

Según un vocero gremial: “Lo que acá se considera cuidado intermedio y moderado, en cualquier otra institución se asemeja a una terapia intensiva. Es un trabajo mucho más intenso, con procedimientos más complejos y más esforzado”.

En agosto de 2025, una enfermera del Garrahan con 35 horas semanales en áreas de cuidados intermedios y moderados percibió un sueldo neto de $943.111,10, con un bruto de $1.114.940,46 y deducciones por $171.829,36.

Por su parte, un enfermero técnico nivel A-4 de la Dirección Asociada de Enfermería recibió un neto de $996.925,68, con un bruto de $1.219.384,24 y deducciones por $222.445,56. Según los gremialistas, las jornadas de 35 horas semanales deberían ser de seis horas para alcanzar la línea de pobreza, pero en la práctica se trabajan siete horas, aumentando la carga laboral sin que esto se vea reflejado en la remuneración.

El conflicto salarial en el Garrahan se suma al debate sobre el Presupuesto 2026, en un escenario en el que la tensión política y social podría adquirir nueva dimensión. La combinación de salarios insuficientes, vetos presidenciales y la presión de gremios y organizaciones sociales mantiene la situación bajo alerta, con movilizaciones y negociaciones que podrían intensificarse en los próximos días.