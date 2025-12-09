ANSES comienza a pagar el 9 de diciembre: quiénes serán los primeros en cobrar después del feriado

A días de terminar el año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció un calendario de pagos particular para diciembre con un propósito claro: asegurar que jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones cobren antes de Navidad. La decisión responde al aumento de movimiento bancario y de consumo típico de esta época, por lo que las acreditaciones fueron adelantadas y concentradas en la primera mitad del mes y en los días cercanos a las fiestas.

El cronograma de pagos, que comienza este martes 9 de diciembre, llega acompañado de varios beneficios importantes: el incremento del 2,34% establecido por las resoluciones 359/2025 y 361/2025, el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes cobran la jubilación mínima y el medio aguinaldo. En conjunto, estos refuerzos convierten a diciembre en el mes de mayor ingreso para una gran parte de los titulares del sistema previsional.

Cuánto se cobra en diciembre con el aumento, el bono y el aguinaldo

Para un jubilado que recibe el haber mínimo, los ingresos de diciembre se compondrán de la siguiente forma:

Haber mínimo: $340.879,59

Bono extraordinario: $70.000 (total para quienes perciben la mínima; proporcional para montos superiores)

Medio aguinaldo (SAC): $170.439,79

Total para quienes cobran la mínima: $581.319,38

Aguinaldo ANSES Diciembre 2025: quiénes lo cobran, cuánto se paga y cómo se calcula

Este conjunto de ingresos comenzará a depositarse a partir del 9 de diciembre, según el calendario especial definido por ANSES para garantizar que todas las familias perciban sus haberes antes de Navidad.

ANSES diciembre 2025: cronograma especial previo a Navidad

A continuación, el cronograma completo de pagos organizado por ANSES, dividido según tipo de prestación y la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que NO alcanzan el haber mínimo

DNI finalizado en 0: 9/12

DNI finalizado en 1: 10/12

DNI finalizados en 2 y 3: 11/12

DNI finalizados en 4 y 5: 12/12

DNI finalizados en 6 y 7: 15/12

DNI finalizados en 8 y 9: 16/12

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI finalizados en 0 y 1: 17/12

DNI finalizados en 2 y 3: 18/12

DNI finalizados en 4 y 5: 19/12

DNI finalizados en 6 y 7: 22/12

DNI finalizados en 8 y 9: 23/12

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9/12

DNI terminados en 1: 10/12

DNI terminados en 2: 11/12

DNI terminados en 3: 12/12

DNI terminados en 4: 15/12

DNI terminados en 5: 16/12

DNI terminados en 6: 17/12

DNI terminados en 7: 18/12

DNI terminados en 8: 19/12

DNI terminados en 9: 22/12

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI finalizado en 0: 10/12

DNI finalizado en 1: 11/12

DNI finalizado en 2: 12/12

DNI finalizado en 3: 15/12

DNI finalizado en 4: 16/12

DNI finalizado en 5: 17/12

DNI finalizado en 6: 18/12

DNI finalizado en 7: 19/12

DNI finalizado en 8: 22/12

DNI finalizado en 9: 23/12

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 15/12

DNI terminados en 2 y 3: 16/12

DNI terminados en 4 y 5: 17/12

DNI terminados en 6 y 7: 18/12

DNI terminados en 8 y 9: 19/12

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Primera quincena: del 10/12 al 12/01

Segunda quincena: del 22/12 al 12/01

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI finalizados en 0 y 1: 9/12

DNI finalizados en 2 y 3: 10/12

DNI finalizados en 4 y 5: 11/12

DNI finalizados en 6 y 7: 12/12

DNI finalizados en 8 y 9: 12/12

Asignaciones Familiares para titulares de PNC