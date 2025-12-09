ANSES comienza a pagar el 9 de diciembre: quiénes serán los primeros en cobrar después del feriado

A días de terminar el año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció un calendario de pagos particular para diciembre con un propósito claro: asegurar que jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones cobren antes de Navidad. La decisión responde al aumento de movimiento bancario y de consumo típico de esta época, por lo que las acreditaciones fueron adelantadas y concentradas en la primera mitad del mes y en los días cercanos a las fiestas.
El cronograma de pagos, que comienza este martes 9 de diciembre, llega acompañado de varios beneficios importantes: el incremento del 2,34% establecido por las resoluciones 359/2025 y 361/2025, el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes cobran la jubilación mínima y el medio aguinaldo. En conjunto, estos refuerzos convierten a diciembre en el mes de mayor ingreso para una gran parte de los titulares del sistema previsional.
Cuánto se cobra en diciembre con el aumento, el bono y el aguinaldo
Para un jubilado que recibe el haber mínimo, los ingresos de diciembre se compondrán de la siguiente forma:
- Haber mínimo: $340.879,59
- Bono extraordinario: $70.000 (total para quienes perciben la mínima; proporcional para montos superiores)
- Medio aguinaldo (SAC): $170.439,79
Total para quienes cobran la mínima: $581.319,38
Este conjunto de ingresos comenzará a depositarse a partir del 9 de diciembre, según el calendario especial definido por ANSES para garantizar que todas las familias perciban sus haberes antes de Navidad.
ANSES diciembre 2025: cronograma especial previo a Navidad
A continuación, el cronograma completo de pagos organizado por ANSES, dividido según tipo de prestación y la terminación del DNI.
Jubilaciones y pensiones que NO alcanzan el haber mínimo
- DNI finalizado en 0: 9/12
- DNI finalizado en 1: 10/12
- DNI finalizados en 2 y 3: 11/12
- DNI finalizados en 4 y 5: 12/12
- DNI finalizados en 6 y 7: 15/12
- DNI finalizados en 8 y 9: 16/12
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI finalizados en 0 y 1: 17/12
- DNI finalizados en 2 y 3: 18/12
- DNI finalizados en 4 y 5: 19/12
- DNI finalizados en 6 y 7: 22/12
- DNI finalizados en 8 y 9: 23/12
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9/12
- DNI terminados en 1: 10/12
- DNI terminados en 2: 11/12
- DNI terminados en 3: 12/12
- DNI terminados en 4: 15/12
- DNI terminados en 5: 16/12
- DNI terminados en 6: 17/12
- DNI terminados en 7: 18/12
- DNI terminados en 8: 19/12
- DNI terminados en 9: 22/12
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI finalizado en 0: 10/12
- DNI finalizado en 1: 11/12
- DNI finalizado en 2: 12/12
- DNI finalizado en 3: 15/12
- DNI finalizado en 4: 16/12
- DNI finalizado en 5: 17/12
- DNI finalizado en 6: 18/12
- DNI finalizado en 7: 19/12
- DNI finalizado en 8: 22/12
- DNI finalizado en 9: 23/12
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 15/12
- DNI terminados en 2 y 3: 16/12
- DNI terminados en 4 y 5: 17/12
- DNI terminados en 6 y 7: 18/12
- DNI terminados en 8 y 9: 19/12
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)
- Primera quincena: del 10/12 al 12/01
- Segunda quincena: del 22/12 al 12/01
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI finalizados en 0 y 1: 9/12
- DNI finalizados en 2 y 3: 10/12
- DNI finalizados en 4 y 5: 11/12
- DNI finalizados en 6 y 7: 12/12
- DNI finalizados en 8 y 9: 12/12
Asignaciones Familiares para titulares de PNC
- Todas las terminaciones: del 9/12 al 12/01