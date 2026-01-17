Alquileres: qué aumento tendrán en febrero 2026 los contratos que se rigen por inflación

Luego de que se derogara la Ley de Alquileres, los “nuevos” contratos tomaron el dato del IPC como parámetro para definir los aumentos. Así las cosas, como recientemente se conoció la inflación de diciembre, ya se puede establecer el monto que muchos pagarán en febrero.

El pasado martes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de diciembre, que fue de 2,8% y resulta un dato fundamental para determinar la próxima suba que se aplicará en los alquileres.

Esto se debe a que los “nuevos contratos” -lo que se firmaron tras la derogación de la ley- establecen aumentos cada 3, 4 o 6 meses sumando los porcentajes de inflación de ese periodo.

Cómo es el cálculo y cuánto aumentará el alquiler en febrero 2026

Bajo la premisa mencionada, los inquilinos deberán sumar los índices en relación al plazo acordado en su contrato. Por caso, si su contrato marca el aumento en base a la inflación acumulada durante tres meses y el contrato comenzó en septiembre, la suba que percibió en diciembre es la suma total del IPC de septiembre (2,1%), octubre (2,3%) y noviembre (2,5%), es decir, un total de 6,9%. Por ejemplo, de pagar $300.000 en septiembre, pasó a pagar 320.700 en diciembre.

Cabe mencionar que como los datos de la inflación se conocen un mes más tarde y, por lo general, después del plazo en que se suelen pagar los alquileres (del 1 al 10 de cada mes), el porcentaje que corresponde se aplica dos meses después.

A raíz de esto, quienes tengan contratos que se rijan con estos parámetros y deban pagar un aumento en febrero, deberán sumar el 2,8% que resultó de la inflación de diciembre.