Aerolíneas Argentinas presentó su cronograma de vuelos directos para el Mundial de Fútbol 2026: ¿cuánto cuestan?

La compañía de bandera dispondrá de vuelos directos a Kansas, Dallas y Miami.

Claudia Mercado
18 de enero de 2026,

El Mundial de Fútbol 2026 que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina y todo se va alistando para los amantes del deporte que quieran viajar y disfrutar del evento más importante.

En ese marco, Aerolíneas Argentina presentó su cronograma de vuelos directos Kansas, Dallas y Miami pensando en los primeros partidos que enfrentará nuestra Selección, los correspondientes a la fase de grupos.

“¡Llevamos a la hinchada! Te llevamos para que estés ahí, alentando desde la tribuna, acompañando en cada partido. Te ofrecemos vuelos directos desde Buenos Aires hacia Dallas y Kansas, ciudades sede de la fase de grupos, pensados para que puedas viajar y seas parte de la hinchada. Además, tenemos vuelos directos desde Buenos Aires y Córdoba a Miami", resalta el comunicado de la compañía.

Cómo es el cronograma de vuelos preparado por Aerolíneas Argentinas de cara al Mundial 2026

Primer partido: Argentina vs Argelia, 16 de junio, Kansas

Ida

  • Salida de Buenos Aires: 14 de junio - 22:40
  • Llegada a Kansas: 15 de junio - 08:30
  • Salida de Buenos Aires: 15 de junio - 22:40
  • Llegada a Kansas: 16 de junio- 08:30

Regreso

  • Salida de Kansas: 17 de junio - 04:35
  • Llegada a Buenos Aires: 17 de junio - 17:55
  • Salida de Kansas: 17 de junio - 07:00
  • Llegada a Buenos Aires: 17 de junio - 20:20

Segundo partido: Argentina vs Austria, 22 de junio, Dallas

Ida

  • Salida de Buenos Aires: 20 de junio - 23:45
  • Llegada a Dallas: 21 de junio - 09:15
  • Salida de Buenos Aires: 21 de junio - 19:30
  • Llegada a Dallas: 22 de junio- 05:00

Regreso

  • Salida de Dallas: 22 de junio - 21:00
  • Llegada a Buenos Aires: 23 de junio - 10:00
  • Salida de Dallas: 23 de junio - 07:00
  • Llegada a Buenos Aires: 23 de junio - 20:00

Tercer partido: Argentina vs Jordania, 27 de junio, Dallas

Ida

  • Salida de Buenos Aires: 25 de junio - 23:30
  • Llegada a Dallas: 26 de junio - 09:00
  • Salida de Buenos Aires: 26 de junio - 21:45
  • Llegada a Dallas: 27 de junio- 07:15

Regreso

  • Salida de Dallas: 28 de junio - 05:00
  • Llegada a Buenos Aires: 28 de junio - 18:00
  • Salida de Dallas: 28 de junio - 07:00
  • Llegada a Buenos Aires: 28 de junio - 20:00

Cuánto cuesta un ticket directo ida y vuelta al Mundial

Los tickets ya están a la venta en la página de Aerolíneas Argentinas. Simulando un ida y vuelta rumbo a Kansas, el primer destino de la Selección Argentina, los valores son los siguientes:

  • Ida 14 de junio: Buenos Aires - Kansas City: $2.424.097
  • Vuelta 17 de junio: Kansas City - Buenos Aires: $2.298.368
  • El pasaje ida y vuelta por pasajero en Economy cotiza hoy, mediados de enero, a: $4.722.465

