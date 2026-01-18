Aerolíneas Argentinas presentó su cronograma de vuelos directos para el Mundial de Fútbol 2026: ¿cuánto cuestan?

El Mundial de Fútbol 2026 que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina y todo se va alistando para los amantes del deporte que quieran viajar y disfrutar del evento más importante.
En ese marco, Aerolíneas Argentina presentó su cronograma de vuelos directos Kansas, Dallas y Miami pensando en los primeros partidos que enfrentará nuestra Selección, los correspondientes a la fase de grupos.
“¡Llevamos a la hinchada! Te llevamos para que estés ahí, alentando desde la tribuna, acompañando en cada partido. Te ofrecemos vuelos directos desde Buenos Aires hacia Dallas y Kansas, ciudades sede de la fase de grupos, pensados para que puedas viajar y seas parte de la hinchada. Además, tenemos vuelos directos desde Buenos Aires y Córdoba a Miami", resalta el comunicado de la compañía.
Cómo es el cronograma de vuelos preparado por Aerolíneas Argentinas de cara al Mundial 2026
Primer partido: Argentina vs Argelia, 16 de junio, Kansas
Ida
- Salida de Buenos Aires: 14 de junio - 22:40
- Llegada a Kansas: 15 de junio - 08:30
- Salida de Buenos Aires: 15 de junio - 22:40
- Llegada a Kansas: 16 de junio- 08:30
Regreso
- Salida de Kansas: 17 de junio - 04:35
- Llegada a Buenos Aires: 17 de junio - 17:55
- Salida de Kansas: 17 de junio - 07:00
- Llegada a Buenos Aires: 17 de junio - 20:20
Segundo partido: Argentina vs Austria, 22 de junio, Dallas
Ida
- Salida de Buenos Aires: 20 de junio - 23:45
- Llegada a Dallas: 21 de junio - 09:15
- Salida de Buenos Aires: 21 de junio - 19:30
- Llegada a Dallas: 22 de junio- 05:00
Regreso
- Salida de Dallas: 22 de junio - 21:00
- Llegada a Buenos Aires: 23 de junio - 10:00
- Salida de Dallas: 23 de junio - 07:00
- Llegada a Buenos Aires: 23 de junio - 20:00
Tercer partido: Argentina vs Jordania, 27 de junio, Dallas
Ida
- Salida de Buenos Aires: 25 de junio - 23:30
- Llegada a Dallas: 26 de junio - 09:00
- Salida de Buenos Aires: 26 de junio - 21:45
- Llegada a Dallas: 27 de junio- 07:15
Regreso
- Salida de Dallas: 28 de junio - 05:00
- Llegada a Buenos Aires: 28 de junio - 18:00
- Salida de Dallas: 28 de junio - 07:00
- Llegada a Buenos Aires: 28 de junio - 20:00
Cuánto cuesta un ticket directo ida y vuelta al Mundial
Los tickets ya están a la venta en la página de Aerolíneas Argentinas. Simulando un ida y vuelta rumbo a Kansas, el primer destino de la Selección Argentina, los valores son los siguientes:
- Ida 14 de junio: Buenos Aires - Kansas City: $2.424.097
- Vuelta 17 de junio: Kansas City - Buenos Aires: $2.298.368
- El pasaje ida y vuelta por pasajero en Economy cotiza hoy, mediados de enero, a: $4.722.465