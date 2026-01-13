La Copa del Mundo original llega a la Argentina: cuándo y dónde verla

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, desembarca en la Argentina. Será una oportunidad única para que los fanáticos vean de cerca el premio más deseado del fútbol: la Copa del Mundo original.

“Estamos muy entusiasmados de acercar a los fans al corazón de la acción con el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola. Este año, el Tour ofrece a los aficionados una oportunidad increíble de experimentar la emoción y conexión del fútbol de cerca”, afirma Mickael Vinet, Vicepresidente Global de Assets, Influencers & Partnerships, The Coca-Cola Company.

La Copa del Mundo original llega a la Argentina

“Estamos invitando a los fans a celebrar con todo el espectro de emociones que se vive al ver un partido de fútbol, comenzando por la emoción y anticipación al traer el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ a Argentina”, agregó.

Cómo será el Tour del Trofeo

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, visitará 30 Asociaciones Miembros de la FIFA, con 75 paradas a lo largo de más de 150 días de gira, incluyendo ocho países en América Latina, para ofrecer a los fanáticos la oportunidad única de ver de cerca el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA ™.

“El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ está reconocido en todo el mundo como uno de los símbolos más grandes del deporte, y Coca-Cola es una de las marcas más reconocidas del planeta”, afirmó Romy Gai, director de Negocios de la FIFA.

La Fifa se disculpó con Scaloni y lo dejó tocar la Copa del Mundo. (AP)

A lo largo de cinco ediciones, el icónico trofeo ha visitado 182 de nuestras 211 Asociaciones Miembros y esta gira será “particularmente especial”. “No solo celebramos el 20 aniversario del Tour del Trofeo, sino que también nos preparamos para la Copa Mundial de la FIFA™ más grande de la historia”, comentó.

Cabe destacar que la Copa del Mundo original solo sale del Museo de la FIFA en Suiza es para este tour y para el Mundial.

Cómo será el cronograma

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA:

Ciudad de Guatemala, Guatemala: 13 de febrero

San Pedro Sula, Honduras: el 14 de febrero

Bogotá, Colombia: el 15 y 16 de febrero

Quito, Ecuador: el 17 de febrero

Buenos Aires, Argentina: 19 y 20 de febrero

Montevideo, Uruguay: 22 de febrero

Brasil: del 23 al 25 de febrero donde estará en las ciudades de São Paulo, Rio de Janeiro y Brasilia

Estados Unidos: del 26 de febrero al 22 de marzo.

México: del 5 al 8 de junio, recorrerá diez ciudades durante 2 días hasta que comience la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Dónde ver la Copa del Mundo en Buenos Aires

En Buenos Aires el trofeo se expondrá en La Rural. Además, los fanáticos podrán disfrutar del tour con experiencias exclusivas e inmersivas para revivir emociones en el viernes 20 de febrero de 9:00 a 20:00hs.