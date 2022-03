Horacio Zeballos y Máximo González le dieron el punto definitivo a Argentina en la serie de Copa Davis ante República Checa este sábado, y a minutos de terminar ese match, ya empiezan a pensar en lo que se viene y anticipan que el equipo siempre “va a luchar para ganar”.

“Suponíamos que iban a ser esta pareja, habíamos visto que habían jugado juntos en la Copa Davis. Más allá de todo nos enfocamos más en nosotros que en el rival, hicimos nuestro trabajito, salió a la perfección y pudimos darle un punto importante a Argentina”, arrancó analizando Zeballos.

Por su parte, “Machi” habló del nuevo formato de Copa Davis (diferente al de la edición anterior) y consideró: “Me gusta el formato, mejor que ir a fin de año directamente a Madrid. Está bueno que los equipos que pasen puedan jugar y los que no pasen la zona tengan para descansar un poco más. Lo que pasó hoy con todo el público, personalmente me gusta”.

Horacio Zeballos y Máximo González en pleno partido ante Machac y Lehecka. Foto: Asociación Argentina de Tenis

A su turno, y sobre el mismo tema, “Cebolla” agregó: “Me gustaría que no se pierda la localía de cada país, es algo lindo. Dentro del otro formato, comparado con todo en Madrid y este, prefiero este”.

En lo que respecta a lo que se viene para Argentina y la fase de grupos de las Finales, en septiembre, Zeballos anticipó que sea el rival que sea, será duro. “Falta mucho, pero la Argentina tiene jugadores buenos. Seguramente tengamos buenos resultados a lo largo de todo el año. Todos los partidos son parejísimos, todos les pegamos bien a la pelotita. Quedó demostrado el año pasado contra los bielorrusos que no tenían puntos y parecían Murray en su mejor momento. Argentina va a llegar a septiembre tratando de luchar para ganar y seguramente sean partidos complicados”, remarcó Zeballos.

La guerra Rusia - Ucrania y la sanción a deportistas rusos

La conferencia de prensa también dio lugar para que Horacio Zeballos de su opinión del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y cómo repercute esto en el deporte mundial y específicamente el tenis, donde Rusia quedó suspendido de la Copa Davis por una decisión de la ITF.

Al ser consultado sobre el tema, “Cebolla” analizó: “Me parece nefasto lo que está pasando en el mundo de hoy y ojalá se termine pronto. La comunidad del tenis siempre fue de muy buena onda, los rusos dejaron en claro que están en contra de lo que está haciendo su presidente. No creería que se deberían ver influenciado por eso. Si están en contra de la guerra, deberían dejarlos trabajar, no tienen nada que ver en la decisión de su gobierno”.