Video|El comunicado de Independiente tras los graves incidentes ante la U de Chile

Independiente compartió un video con un fuerte mensaje en sus redes sociales tras los graves incidentes que se produjeron en su estadio cuando transcurría el partido frente a la U de Chile por la Copa Sudamericana el pasado 20 de agosto.
En el video una voz en off femenina relata: “El 20 de agosto de 2025 quedará marcado como uno de los días más tristes y oscuros en la historia del fútbol argentino y continental. Lo que se vivió en el estadio de Independiente es algo que jamás pensamos que podríamos vivir. Una noche que debía ser de fútbol terminó convertida en una pesadilla”
En otro fragmento del video detalla los destrozos que la parcialidad de la U de Chile hizo: “Los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó. Destruyeron cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron con las instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas. Piedras, proyectiles y bombas fueron lanzados contra hombres, mujeres y niños que habían ido a alentar a Independiente. El estadio fue atacado con una brutalidad sin precedentes”
A la espera del fallo de la CONMEBOL para saber el futuro de Independiente y de la U de Chile en la Copa Sudamericana, desde la dirigencia del club expresaron: “Independiente quedó solo, como tantas otras veces donde hinchas del fútbol argentino quedaron solos en las canchas propias y ajenas” y agregó: “A pesar de que durante tres horas nuestros socios e hinchas sufrieron ataques con piedras y pirotecnia, responder con la misma moneda no puede ser una opción. Por eso nos estamos encargando de identificar a estos delincuentes que se esconden detrás de un escudo, para expulsarlos como socios y solicitar que nunca más pisen una cancha de fútbol. Ya estamos colaborando con la justicia para lograrlo”
Independiente, a la espera del fallo de la CONMEBOL, compartió un video sobre los incidentes
El club de Avellaneda publicó en sus redes sociales un video a modo de comunicado para expresar su repudio e indicar la responsabilidad de los hinchas de la U de Chile en lo sucedido el pasado 20 de agosto. Por otro lado, indicó que expulsará a los hinchas de Independiente que ingresaron a la tribuna visitante y agredieron brutalmente a los simpatizantes del club chileno.
Independiente aguarda la resolución de la CONMEBOL para conocer su futuro en la Copa Sudamericana.