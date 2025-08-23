Video|El comunicado de Independiente tras los graves incidentes ante la U de Chile

Independiente compartió un video con un fuerte mensaje en sus redes sociales tras los graves incidentes que se produjeron en su estadio cuando transcurría el partido frente a la U de Chile por la Copa Sudamericana el pasado 20 de agosto.

Avellaneda. Incidentes en Independiente - U. de Chile. (Clarin)

En el video una voz en off femenina relata: “El 20 de agosto de 2025 quedará marcado como uno de los días más tristes y oscuros en la historia del fútbol argentino y continental. Lo que se vivió en el estadio de Independiente es algo que jamás pensamos que podríamos vivir. Una noche que debía ser de fútbol terminó convertida en una pesadilla”

Independiente y Universidad de Chile.

En otro fragmento del video detalla los destrozos que la parcialidad de la U de Chile hizo: “Los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó. Destruyeron cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron con las instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas. Piedras, proyectiles y bombas fueron lanzados contra hombres, mujeres y niños que habían ido a alentar a Independiente. El estadio fue atacado con una brutalidad sin precedentes”

Avellaneda. Gravísimos incidentes en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile. (AP)

A la espera del fallo de la CONMEBOL para saber el futuro de Independiente y de la U de Chile en la Copa Sudamericana, desde la dirigencia del club expresaron: “Independiente quedó solo, como tantas otras veces donde hinchas del fútbol argentino quedaron solos en las canchas propias y ajenas” y agregó: “A pesar de que durante tres horas nuestros socios e hinchas sufrieron ataques con piedras y pirotecnia, responder con la misma moneda no puede ser una opción. Por eso nos estamos encargando de identificar a estos delincuentes que se esconden detrás de un escudo, para expulsarlos como socios y solicitar que nunca más pisen una cancha de fútbol. Ya estamos colaborando con la justicia para lograrlo”

Independiente, a la espera del fallo de la CONMEBOL, compartió un video sobre los incidentes

El club de Avellaneda publicó en sus redes sociales un video a modo de comunicado para expresar su repudio e indicar la responsabilidad de los hinchas de la U de Chile en lo sucedido el pasado 20 de agosto. Por otro lado, indicó que expulsará a los hinchas de Independiente que ingresaron a la tribuna visitante y agredieron brutalmente a los simpatizantes del club chileno.

Escándalo. El partido entre Independiente y la U. de Chile suspendido por serios incidentes. (Gentileza Clarín)

Independiente aguarda la resolución de la CONMEBOL para conocer su futuro en la Copa Sudamericana.