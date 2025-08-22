Así está el hincha de U de Chile que cayó desde una tribuna de Independiente

Las escenas de violencia extrema que se vieron en el estadio de Independiente marcaron un precedente respecto de lo que no debe volver a suceder jamás en una cancha de fútbol.

Decenas de hinchas de la U de Chile fueron atacados de manera inhumana por barrabravas locales, ante un total desentendimiento por parte del operativo de seguridad del encuentro. Una vez terminada la pesadilla, quedaban las consecuencias

Cientos de personas fueron detenidas y muchas otras internadas por las graves lesiones que habían recibido. Es un verdadero milagro y una fortuna que ninguna persona haya perdido la vida.

En ese marco, una de las imágenes más impactantes fue la del hincha chileno cayendo desde la tribuna alta. Con el correr de las horas, aparecieron registros que muestran cómo, en realidad, el hombre que estaba colgado de un alambrado se tira forzosamente porque otro que lo empujó con un palo desde la tribuna.

Las expectativas respecto de su salud eran las peores, dado que en el momento nadie sabía en qué sector había caído. Este viernes, contra todo pronóstico, salió caminando del Consulado rumbo a su país.

Así está el hincha que cayó desde una tribuna

Este viernes, TN estaba recogiendo testimonios de los ciudadanos chilenos que salían del Consulado de su país en Buenos Aires.

El cronista dialogaba con uno de los heridos, que también transita un drama porque debido al estado de uno de sus ojos no puede viajar en avión, ya que la presión podría perjudicarlo seriamente, cuando otra persona llamó su atención.

La cámara enseguida tomó cómo aquel que había caído de lo alto de la tribuna se marchaba caminando y subía por sus propios medios a un taxi. No obstante, varios yesos y vendajes daban cuenta de la gravedad de sus heridas. El joven no, en tanto, quiso hacer declaraciones.