Un hincha quiso convencer a Maravilla Martínez para que juegue en Boca y el delantero sorprendió con su respuesta

El impacto de Adrián “Maravilla” Martínez en el fútbol argentino durante los dos últimos años fue brutal. Se convirtió en uno de los jugadores más importantes del país a base de goles, sacrificio y títulos con Racing. Lógicamente, su capacidad de convertir llamó la atención de varios equipos en el último tiempo, pero parece haber encontrado su lugar en el mundo en Avellaneda.

En ese sentido, un hincha de Boca, aparentemente conocido del goleador, grabó un video en el que le pide al presidente del Xeneize, que haga todo lo posible para contratarlo: "Estoy haciendo todo lo posible para convencerlo de jugar en Boquita, pero me dice que no. Qué cagada. Riquelme, ¡este es el nueve para Boca!, pero bueno, vos nunca querés poner la plata. Vale caro, el mejor, pero vale caro“, expreso un usuario identificado como Diego Cuenca, en Tik Tok.

La contundente respuesta de Maravilla Martínez

En una situación marcada por las risas, el delantero se animó a responder en plena grabación: “122″, respondió, haciendo alusión a la exorbitante cláusula de rescisión que lo vincula hasta 2028 con el subcampeón del fútbol argentino.

Maravilla Martínez junto a su esposa (Racing)

Martínez se volvió uno de los jugadores más queridos por los hinchas en el último tiempo y todavía tiene historia por escribir. Junto a Facundo Cambeses, Gabriel Rojas y Santiago Sosa, forma parte de los intransferibles para Gustavo Costas y Diego Milito.

La fuerte historia de vida de Adrián “Maravilla” Martínez

Adrián “Maravilla” Martínez es, sin dudas, uno de los protagonistas más sorprendentes que dejó el fútbol argentino en los últimos años. Delantero de Racing y figura clave en la histórica Copa Sudamericana 2024, su vida estuvo marcada por el sacrificio, la injusticia y una determinación pocas veces vista en el deporte.

Nació en Campana y a los 33 años disfruta de un presente soñado. Pero su camino hasta ahí fue todo menos sencillo. No hizo inferiores, trabajó desde muy chico en una distribuidora, fue recolector de basura y también realizó tareas de albañilería. De adolescente solo jugaba en el barrio, para Las Acacias, el club que llegó a presidir su mamá.

Su historia cambió en 2014, cuando su hermano Braian fue baleado y él terminó injustamente detenido, acusado de participar en un ataque que no cometió. Pasó siete meses en una cárcel donde, según él mismo relató, vivió situaciones extremas de violencia y hambre. “Si mi familia no me llevaba para comer, no comía”, recordó alguna vez. También contó que estuvo cerca de ser apuñalado en varias riñas internas.

Finalmente, a fines de ese año, se probó su inocencia y recuperó la libertad. Ya fuera del penal, pidió “una oportunidad” en el fútbol. Y apareció. Defensores Unidos de Zárate lo vio, lo probó y lo fichó sin contrato. A los 22 años debutó oficialmente. Dos temporadas después explotó: 21 goles en 2017 lo catapultaron a Atlanta, donde continuó su ascenso y hasta le convirtió un gol a River en Copa Argentina.

De ahí en más, su carrera tomó vuelo internacional: brilló en Sol de América, jugó la Libertadores con Libertad, debutó con un triplete, pasó por Cerro Porteño y Coritiba, y regresó a la Argentina para ser figura en Instituto. Sus 18 goles llamaron la atención de los grandes y su historia en Racing continúa.