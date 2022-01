Los Pumas 7s no pudieron en la final contra Sudáfrica por la Copa de Oro del Seven de Málaga en España. El equipo argentino cayó en el final del partido por un try, tras un desarrollo parejo.

El equipo de Santiago Gómez Cora llegó al partido definitorio con Marcos Moneta que tiene algunas molestias, pero logró abrir el marcador con el try de Rodrigo Isgro. Sin embargo, en el cierre de la primera mitad, Sudáfrica lo empató y se puso por encima por la conversión.

En la segunda parte, cuando parecía que Argentina lograba estirar una pequeña diferencia, los Boks lograron empatar el partido sobre el cierre. Cuando ya se disputaba tiempo complementario, un error defensivo permitió que los sudafricanos apoyen el try definitorio.

De esta manera, el equipo argentino de juego reducido no pudo quedarse por tercera vez con un título en el Circuito Mundial de Seven.

El camino argentino para la final

Argentina también venció a Jamaica (31-7) y España (40-12), perdió con Estados Unidos (17-24) en el último partido del Grupo C y luego eliminó a Irlanda (29-5) en cuartos de final.

Cabe recordar, que la última victoria de Los Pumas ante Inglaterra en un Seven fue en 2019 en París por 31-19.

“Con estos cuatro tries apoyados ante Inglaterra, Argentina suma 59 conquistas en la presente temporada de la WRSS, y estos son los máximos anotadores: Luciano González Marcos Moneta Germán Schulz Joaquín de la Vega y Rodrigo Isgró #SeVenComoNunca #VamosArgentina”, expresaron a través de la cuenta oficial de Twitter del seleccionado argentino.