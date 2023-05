Superclásico caliente: Agustín Palavecino salió a pedir disculpas por su accionar al final del partido

Tras un Superclásico muy caliente, en donde hubo varios expulsados por bando y una definición del partido en el último minuto, uno de los protagonistas de los incidentes, Agustín Palavecino, salió a dar la cara y pedir disculpas por su accionar.

En el último minuto de juego y ya con el gol del colombiano Borja desde el punto del penal reflejado en el tanteador, el mediocampista de River fue el incitador del tumulto que luego se generó entre los protagonistas, al gritar eufóricamente el gol de River ante sus adversarios.

Palavecino, por lo hecho, pidió disculpas y se mostró arrepentido. Y además comentó que recibió un reto por parte de un referente como lo es Enzo Pérez. Cabe recordar que la gresca generó siete expulsados al final del partido.

¿Qué dijo Agustín Palavecino tras el Superclásico?

El mediocampista se mostró arrepentido y manifestó a TyC Sports: “Después de ver los videos y toda la locura que fue, quiero decir que estoy arrepentido de lo que hice. Generé algo que no había necesidad que sucediera. Después cuando me cayó la ficha en el vestuario, porque no pude ver el final por haber sido expulsado, me pregunté para qué lo hice, porque estos partidos son únicos y más cuando ganás esta clase de clásicos con tu gente. Estoy contento, pero arrepentido”.

Lo que había hecho Palavecino fue gritar el gol de penal convertido por Miguel Borja frente a la cara de Jorge Figal (que no reaccionó), pero sí lo hizo Sergio “Chiquito” Romero, lo que dio inicio a toda la revuelta.

“Estas con las pulsaciones altas en cualquier partido, imaginate en este. Fue un error, no es la imagen que queremos dar desde River. Lo dijo Martín (Demichelis), lo dijo Enzo (Pérez) y lo dejaron bien en claro. Es un legado que se viene marcando y salgo a hablar en modo de arrepentimiento porque hay un camino marcado y la idea es seguir por ese camino”, manifestó Palavecino.

A posteriori, comentó la reacción de los jugadores de Boca ante su accionar: “Como se metió tanta gente en el medio fue difícil de parar. Por eso hubo tantos expulsados. En el momento no te das cuenta, es una adrenalina jugar un Superclásico. Me va a servir para aprender, tenemos que ser un ejemplo para los más chicos. Es algo que no hay que hacer festejar en la cara del rival”.