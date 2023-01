Sudamericano Sub 20: la Selección Argentina perdió con Colombia y quedó eliminada del torneo

La Selección Argentina Sub 20 comenzó con el pie izquierdo el torneo que se disputa en Colombia: protagonizó dos duras derrotas ante Paraguay y ante Brasil, que lo dejaron en la cuerda floja pensando en la clasificación al hexagonal final. No obstante, el miércoles pudo ganarle por 1 a 0 a Perú en un duelo clave. Sin embargo, este viernes sólo le servía ganar y no pudo hacerlo.

La Selección dependía únicamente de ganarle a Colombia este viernes. Luego de que Brasil empatara 0 a 0 el pasado miércoles con el equipo cafetero, el equipo albiceleste todavía tenía una carta, pero perdió por 1 a 0 con los locales.

El seleccionado sub 20 de argentina enfrentó a Perú por la cuarta fecha del Grupo A del certamen. (Prensa Argentina)

Fue un torneo muy complicado para la Selección que no pudo demostrar su potencial en ningún tramo del torneo. Será tiempo de hacer autocrítica y rearmar el proyecto: recursos hay de sobra. Vale mencionar que la mayoría de los jugadores de la categoría que juegan en Europa no fueron cedidos por sus clubes para este campeonato.

En cuanto a la continuación del Sudamericano, cabe mencionar que los clasificados por el Grupo A -el llamado “grupo de la muerte” que la Argentina no pudo superar- para el Hexagonal son: Brasil, Paraguay y Colombia. El próximo martes comienza esa etapa del torneo.

Cómo fue el partido entre Argentina y Colombia

Mascherano realizó cuatro modificaciones con respecto al último partido frente a Perú. El “Jefecito” decidió que ingresaran Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez, Máximo Perrone e Ignacio Maestro Puch para las salidas de Ulises Ciccioli, Francisco Marco, Nicolás Vallejo y Alejo Véliz, respectivamente.

A lo largo del partido, el equipo nacional se mostró mucho más agresivo que su adversario pero también desordenado y con algunos problemas en el retroceso. Los esfuerzos no le alcanzaron. A medida que los minutos pasaban la presión de “ganar o ganar” se hacía sentir y el gol no llegaba.

Finalmente, a los 74′ Colombia aprovechó una pérdida en ataque que provocó el primer contrataque del partido en superioridad numérica para el seleccionado de Héctor Cárdenas. Fue entonces cuando Juan Fuentes remató al medio del arco un pelota que se le escurrió a Franco Herrera por debajo de las piernas.

El DT de Argentina Javier Mascherano. Foto: Ernesto Guzmán Jr.

Así, Argentina debía convertir dos goles en 16 minutos, una tarea casi imposible considerando el escenario y, como si fuera poco, con toda la tribuna en contra. No pudo ser y los dirigidos por Mascherano quedaron eliminados en primera ronda. A raíz de este resultado también quedan afuera del Panamericano y de la Copa del Mundo en Indonesia.