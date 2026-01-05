¿River y Racing pueden entrar a la Libertadores 2026 por el conflicto en Venezuela?: qué dice el reglamento

El panorama político en Venezuela ha dado un giro drástico tras la intervención militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, generando un clima de incertidumbre que ya impacta directamente en el deporte continental.

Con la Copa Libertadores 2026 a la vuelta de la esquina, la pregunta que surgió en las redes es una sola: ¿Se descalifica a los equipos venezolanos? Y si es así, ¿pueden entrar River y Racing por la ventana?

La ilusión de los hinchas: ¿quiénes reemplazarían a los venezolanos?

Los clubes de Venezuela clasificados para esta edición son Universidad Central, Deportivo La Guaira, Carabobo y Deportivo Táchira. Sin embargo, la crisis actual pone en duda su participación logística y operativa.

Si la Conmebol tomara la decisión drástica de desplazar a estos cuatro equipos, el reglamento indica que deben ingresar los mejores posicionados en el Ranking Conmebol que no hayan clasificado. Aquí es donde se enciende la ilusión argentina:

Los primeros en la lista de espera por ranking son: River Plate, São Paulo, Atlético Mineiro y Racing Club. Es decir, si los venezolanos no juegan, el Millonario y la Academia serían los beneficiados directos para sumarse a la máxima cita continental.

Marcelo Gallardo y Gustavo Costas, frente a frente. (Fotobaires).

Freno de mano: qué es lo más probable que ocurra

Aunque la posibilidad matemática existe, hay que bajar la ansiedad. Especialistas advierten que, a priori, parece “poco probable” que la Conmebol decida excluir a los clubes venezolanos de la Libertadores y la Sudamericana.

Lo que la historia reciente nos enseña es que la entidad madre del fútbol sudamericano suele optar por mudar la localía antes que eliminar equipos.

El antecedente clave: En 2021, durante el estallido social en Colombia, la Conmebol obligó a los equipos de ese país a ser locales en Paraguay.

La situación hoy: Si bien la liga venezolana de béisbol se suspendió indefinidamente, en el fútbol todavía se espera. El torneo local debería arrancar el 30 de enero (algo que pinta muy complicado), pero la decisión final sobre la Copa no está tomada.

El trofeo de la Copa Libertadores.

Las fechas clave que definen todo

El reloj corre y la decisión no puede demorarse mucho. El primer equipo venezolano que debe salir a la cancha es Deportivo Táchira, que juega la Fase 1 contra The Strongest.

El partido de vuelta está pautado para el 10 de febrero en Venezuela. Si para esa fecha la situación sigue siendo incierta o peligrosa, lo más lógico no sería ver a River o Racing festejando un cupo extra, sino ver a Táchira jugando de local en un país neutral.