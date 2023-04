River rescató un punto sobre el final: Atlético Tucumán igualó 1 a 1 con el “Millonario”, que jugó con un jugador menos

La visita a Tucumán no salió tal cual estaba en los planes de Demichelis y su cuerpo técnico. River se volvió con apenas un punto y Atlético Tucumán podría decirse que perdió dos sobre el final del partido. Ninguno de los dos equipos quedó conforme con el resultado.

Con este empate, River igualmente seguirá manteniendo el primer puesto en la Liga Profesional de Fútbol, independientemente de los otros resultados que se den. Esto quiere decir que por más que San Lorenzo, Defensa y Justicia o Belgrano ganen sus respectivos partidos, de todos modos -en esta fecha-, no alcanzarán en puntos al elenco Millonario.

Los dirigidos por Lucas Pusineri se pusieron en ventaja rápidamente en el cotejo, con un gol de Mateo Coronel a los 15 minutos de la primera mitad.

En ese mismo tiempo, River sufrió a los 21 minutos la expulsión de José Paradela por doble amonestación, algo que condicionó al elenco de Núñez, al que le costó mucho encontrarle la vuelta al partido y hasta los últimos minutos del mismo. Llegó al empate a los 86′ de juego, con un gol en contra de Joaquín Pereyra.

River no perdía puntos en el torneo doméstico desde hacía bastante, ya que acumulaba cinco victorias consecutivas. La última derrota fue por Copa Libertadores, el 1 a 3 en contra en su visita a Bolivia contra el The Strongest. Por el campeonato, el Millonario no perdía desde la fecha 5, cuando fue local contra Arsenal, y cayó por 2 a 1. Y este empate se convirtió en la primera igualdad del ciclo de Martín Demichelis.

Por su parte, Atlético Tucumán se quedó con las ganas de hilvanar su segunda victoria consecutiva, luego de haberle ganado a Racing en Avellaneda por 3 a 1.

El elenco tucumano deambula por los últimos puestos de la tabla y engrosó su cantidad de empates: el octavo en lo que va del campeonato.