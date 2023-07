Quiénes son Gianluca Prestianni y Valentín Gómez, las dos joyitas de Vélez que agredió la barra y ahora quieren irse del club

Luego de la dura derrota de Vélez ante Huracán, rival directo en la lucha por la permanencia, la tensión en Liniers aumentó. El equipo no consigue los tres puntos hace cinco partidos y ahora se sumaron amenazas y agresiones físicas de la barra brava a los jugadores.

Lo más resonante de la jornada de ayer fueron los golpes que sufrieron los juveniles del Fortín, Gianluca Prestianni, Valentín Gómez y Santiago Castro, quienes tendrían decidido irse de la institución que los formó.

Vélez finalizó el torneo a sólo dos puntos del puesto de descenso por tabla anual. (@Velez) Foto: @Velez

La agresión de la barra en la Villa Olímpica

De nuevo el fútbol argentino se ve atravesado por la violencia. Es cierto que Vélez no encuentra el rumbo, hace rato, al igual que otros clubes de primera división, y la tensión aumenta semana tras semana al no poder sumar y no salir de la zona baja.

El Fortín tenía un encuentro clave contra Huracán, rival directo en la lucha por la permanencia, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. En un partido cerrado, el Globo consiguió la victoria y los dirigidos por el Gallego Méndez se complicaron aún más al quedar a tan solo dos puntos del descenso.

Tras el partido, el plantel se dirigió a la Villa Olímpica, predio que posee el club en Ituzaingó, allí un grupo de barras los estaba esperando, quienes lo agredieron y amenazaron por la actualidad en el torneo.

El 11 de Vélez que fueron titulares en la derrota 0-1 con Huracán que desencadenó en la repudiable situación que viven los jugadores. (Fotobaires) Foto: Luciano Gonzalez

Según relatos de los propios jugadores, hubo insultos, patadas a los autos y golpes a juveniles, entre ellos dos de las joyitas que tienen en Liniers, integrantes de la selección, Gialuca Prestianni de 17 años, y Valentín Gómez, de 20. Luego del repudiable episodio, los futbolistas surgidos de las inferiores de Vélez habrían pedido ser transferidos y tendrían decidido no volver a entrenarse por miedo a futuras agresiones.

¿Quiénes son Prestianni y Gómez? Las dos joyitas de Vélez que quieren irse

Gianluca Prestianni debutó con 17 años en un partido ante Estudiantes por Copa Libertadores, en el que se llevaron la victoria por 4 a 0. Julio Vaccari, entrenador del Fortín en ese momento, fue quien decidió hacerlo debutar con la V azulada y le dijo: “Tenés 15 minutos para hacer lo que quieras. Disfrutá”.

Gianluca arrancó a jugar al fútbol en Juventud Unida de Ciudadela, a los 3 años. Luego, pasó al Club Social y Deportivo Villa Real, donde fue visto por Pino Hernández, uno de los ojeadores de Vélez, que se lo llevó directamente para Liniers. Apenas debutó, el juvenil llamó la atención de todo el mundo del fútbol, fue citado a la Selección Nacional Sub17 para disputar el Sudamericano, pero en ese momento por pedido expreso de Ricardo Gareca, se quedó en Vélez.

Gianluca Prestianni, el joven de 17 años que fue agredido por la barra. Foto: Twitter

La joyita es seguida por Barcelona y Real Madrid, aunque simplemente quedaron en sondeos, la única oferta que tiene hoy es del club portugués, Benfica, quien habría enviado una oferta por el 80% del pase para que sea compañero de los campeones del mundo Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

Por su parte, Valentín Gómez nació en San Miguel, y llegó a Liniers de la mano de Héctor “El Coio” Almandoz, campeón del mundo con el Fortín. Desde chiquito comenzó jugando como lateral izquierdo, luego paso a la zaga central que es donde se desempeña actualmente.

Valentín Gómez, otro de los juveniles agredidos por la barra de Vélez que quiere irse Foto: Prensa Vélez

Debutó en primera división en febrero de 2022 en la victoria 2 a 0 ante Huracán, desde ahí se convirtió en uno de los pilares del equipo, Hasta disputó una semifinal de Copa Libertadores en 2022, cuando Vélez, dirigido por el Cacique Medina, cayó ante Flamengo.

Con tan solo 20 años, además, Valentín ya es parte de la selección nacional. El defensor disputó Sudamericano Sub-20 disputado en enero de 2023, siendo pieza clave del equipo de Javier Mascherano. Así como también formó parte del Mundial disputado en nuestro país.