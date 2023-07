Quiénes son los jugadores de Vélez que fueron agredidos por la barra y pidieron irse del club

Vélez viene en caída libre, no solo por los resultados deportivos, sino por las diferentes situaciones de violencia que se fueron viviendo en los últimos meses. Sin embargo, este domingo, un grupo de violentos apretó a los jugadores y hubo agresiones físicas en la Villa Olímpica cuando los futbolistas buscaban sus autos tras la derrota por 1 a 0 con Huracán.

La información trascendió en la noche del domingo, horas después del partido, que fue una verdadera final, ya que son dos de los equipos que pelean el descenso. El grupo de violentos ingresó a la fuerza en la Villa Olímpica y atacó a los jugadores por los malos resultados deportivos, algo que se viene repitiendo desde hace varios meses en el club.

Los jugadores de Vélez que fueron agredidos por la barra. Foto: Twitter

Según se conoció, hubo insultos, patadas a los autos y también empujones y golpes a algunos juveniles que son quienes vienen jugando en medio de una crisis institucional muy fuerte en el club velezano.

Quiénes son los jugadores de Vélez que fueron agredidos

El lamentable episodio ocurrió en la noche del domingo y varios de los jugadores pidieron irse del club en este mercado de pases. Además, el plantel profesional no se entrenará hasta que no les den las garantías de seguridad correspondientes.

Uno de los afectados fue Gianluca Prestianni, una de las joyas de las inferiores, de 17 años, que pidió irse del club. Se trata de no solo uno de los mejores proyectos del club, sino del fútbol argentino que ya ha sido observado por Javier Mascherano para una convocatoria al Sub 20.

Gianluca Prestianni, el joven de 17 años que fue agredido por la barra. Foto: Twitter

Otro de los pibes de la casa que también fueron afectados fue Francisco Ortega, el lateral que también pidió ser transferido en este mercado de pases. Santiago Castro, de 19, también sufrió agresiones físicas por parte de los barras del club de Liniers.

Uno de los referentes afectados fue Leonardo Jara, el lateral ex Boca, que contó cómo fue el hecho ocurrido durante la noche del domingo.

“Me agarraron fuera de la Villa Olímpica, me cruzaron un auto, me agarraron de la campera y querían que me baje. Me dijeron que me iban a pegar un par de tiros en las patas”, señaló el jugador.