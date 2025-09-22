Quién ganó el Balón de Oro 2025: ¿Lamine Yamal o Dembelé?

Hay un nuevo ganador de Balón de Oro. El premio que da la revista France Football reunió a las figuras del fútbol más destacadas del planeta en el Teatro du Châtelet de París.

Quién ganó el Balón de Oro 2025

Tras horas de ir revelando los puestos de los otros 30 nominados, finalmente, Ousmane Dembelé es el ganador del Balón de Oro 2025. Ronaldinho fue el encargado de anunciarlo.

Ousmane Dembélé, delantero del Paris Saint-Germain, muestra el trofeo de la Liga de Campeones en el estadio principal del Abierto de Francia, el lunes 2 de junio de 2025. (AP Foto/Christophe Ena)

Lamine Yamal y Ousmane Dembelé: los candidatos

Si bien hubo futbolistas con una gran temporada que tranquilamente podrían haber peleado por el galardón, los dos nombres principales para llevarse el premio eran Lamine Yamal y Ousmane Dembelé.

El extremo de 18 años hizo locuras en una de sus primeras temporadas como jugador de primera división y rápidamente captó la atención del mundo del fútbol, que lo posicionó simbólicamente como el jugador del futuro. Campeón de Liga en el FC Barcelona, semifinalista de Champions y protagonista en todos los encuentros.

Lamine Yamal, del Barcelona, controla el balón durante el partido de fútbol de La Liga española entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona en el estadio San Mamés, en Bilbao, España, el domingo 25 de mayo de 2025. (Foto AP / Miguel Oses)

Por su parte, el francés del PSG fue elegido el mejor jugador de la Champions League y ganó todo lo que jugó junto al conjunto parisino. Su figura adquirió el mote de jugador muy funcional para el equipo y la excelsa temporada que tuvo lo posicionó como uno de los dos principales candidatos a llevarse el Balón de Oro 2025.

Ousmane Dembélé, del París Saint-Germain, festeja luego de anotar en la final de la Supercopa frente al Mónaco, el domingo 5 de enero de 2025 en Doha (AP Foto/Hussein Sayed)

Un escalón más abajo asomaban Vitinha (París, Saint Germain) y Mohamed Salah (Liverpool), pero todo indicaba que el galardón no salía de Yamal o Dembelé.

Lautaro Martínez en el puesto 20

No es la primera vez que el delantero del Inter de Italia está entre los nominados a ganar el premio, de hecho, en la anterior edición compitió hasta último momento y fue de los principales candidatos a llevárselo. Ahora, un gran año con el equipo de Milán que le permitió jugar la final de Champions League y sus aportes en el combinado nacional, le permiten ser parte nuevamente del mote de los grandes futbolistas a nivel mundial, y por qué no, el mejor en su posición a día de hoy. Tras su temporada, el Toro consiguió el puesto número 20 en la gala.

Alexis Mac Allister puesto 22

El volante surgido en Argentinos Juniors dio un gran salto en su carrera en el último año. Pasó a jugar en el Liverpool y su rápida adaptación le permitió ser campeón de la Premier League teniendo un papel importante en el equipo. La 10 del equipo inglés no le pesó, y quedó en el puesto 22 entre los mejores jugadores del mundo.