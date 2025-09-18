Hansi Flick, DT del Barcelona: “No sé cuando volverá Lamine Yamal, pero tiene que estar al 100%”

En los últimos días, Lamine Yamal fue tema de debate en España porque sufrió una lesión en el pubis que le impedirá jugar con el Barcelona durante tres partidos, incluyendo el debut en la UEFA Champions League de esta tarde.

A muchos culés no les gusta el perfil mediático del jugador y esto se potenció con la reciente confirmación de noviazgo junto a la cantante argentina Nicki Nicole. Además, se filtraron algunas fotos que encendieron la polémica.

Las fotos de Lamine Yamal y Nicki Nicole en medio de la lesión

El futbolista y la artista ya no se ocultan más; confirmaron su enamoramiento ante los medios de comunicación y subieron fotos juntos en redes sociales más de una vez. Si bien la rosarina ahora se encuentra en Argentina para sumarse a La Voz Argentina, en las últimas horas aparecieron fotos de ambos en una terraza de Barcelona.

El futbolista junto a Nicki Nicole.

En ellas se lo ve a los dos compartiendo un tiempo de amor, cariño y relajación en una terraza. Pero lo que a muchos hinchas del Barcelona les molestó es que al jugador se lo ve alzando a upa a Nicki, y creen que eso podría afectar la zona física del cuerpo que tiene lastimada.

El futbolista junto a la cantante argentina.

Hansi Flick sobre Lamine Yamal

El entrenador de Barcelona se ganó rápidamente el cariño de la gente por el buen rendimiento del equipo en la última temporada y se volvió un hombre de peso por sus sólidas decisiones tanto en el campo como fuera de él. Ahora, se refirió a la lesión del extremo de 18 años y recalcó la importancia de los procesos de recuperación adecuados: "No sé todavía cuándo volverá Lamine Yamal, pero no hay que meterle presión. Los médicos lo cuidarán. Veremos su evolución. Si vuelve, tiene que estar al cien por cien, no al ochenta".