Primera gran baja del Mundial 2026: el capitán de una famosa selección se rompió los ligamentos cruzados.

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, podría perder a una de sus figuras destacadas: Takumi Minamino sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y su presencia en la Copa del Mundo quedó seriamente comprometida.

El capitán del seleccionado japonés se lesionó durante el encuentro de la Copa de Francia entre Mónaco y Auxerre. Tras los estudios médicos, se confirmó la gravedad de la lesión, que le demandará un proceso de recuperación estimado entre seis y nueve meses, un plazo que pone en duda su llegada al torneo.

Takumi Minamino.

Japón debutará en el Mundial el 14 de junio frente a Países Bajos, en el estadio de los Dallas Cowboys, en Arlington, Texas. Luego, integrará el grupo con Túnez y un rival surgido del repechaje europeo, que podría ser Polonia o Ucrania.

La destreza del futbolista que se rompió los ligamentos cruzados

Minamino, que cumplirá 31 años el próximo mes, fue una pieza clave en las Eliminatorias asiáticas, donde marcó cuatro goles, y su selección se convirtió en una de las primeras en asegurar su clasificación. Ex Liverpool y Salzburgo, es el actual capitán del combinado nipón, con 73 partidos disputados, tres de ellos en el Mundial de Qatar 2022, y un total de 26 goles con la camiseta nacional.

El seleccionado japonés listo para la disputa en Qatar 2022. (Prensa Tyc Sports)

Además, el mediocampista ofensivo se perderá lo que resta de la Liga de Campeones con el Mónaco, que marcha 19° entre 36 equipos tras seis fechas de la fase regular y aún debe enfrentar a Real Madrid y Juventus en compromisos decisivos.