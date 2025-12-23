Primera gran baja del Mundial 2026: el capitán de una famosa selección se rompió los ligamentos cruzados.

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, podría perder a una de sus figuras destacadas: Takumi Minamino sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y su presencia en la Copa del Mundo quedó seriamente comprometida.
El capitán del seleccionado japonés se lesionó durante el encuentro de la Copa de Francia entre Mónaco y Auxerre. Tras los estudios médicos, se confirmó la gravedad de la lesión, que le demandará un proceso de recuperación estimado entre seis y nueve meses, un plazo que pone en duda su llegada al torneo.
Japón debutará en el Mundial el 14 de junio frente a Países Bajos, en el estadio de los Dallas Cowboys, en Arlington, Texas. Luego, integrará el grupo con Túnez y un rival surgido del repechaje europeo, que podría ser Polonia o Ucrania.
La destreza del futbolista que se rompió los ligamentos cruzados
Minamino, que cumplirá 31 años el próximo mes, fue una pieza clave en las Eliminatorias asiáticas, donde marcó cuatro goles, y su selección se convirtió en una de las primeras en asegurar su clasificación. Ex Liverpool y Salzburgo, es el actual capitán del combinado nipón, con 73 partidos disputados, tres de ellos en el Mundial de Qatar 2022, y un total de 26 goles con la camiseta nacional.
Además, el mediocampista ofensivo se perderá lo que resta de la Liga de Campeones con el Mónaco, que marcha 19° entre 36 equipos tras seis fechas de la fase regular y aún debe enfrentar a Real Madrid y Juventus en compromisos decisivos.