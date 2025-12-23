¿Por qué no ponían a Blondel en Boca? Las teorías que involucran a Morena Beltrán y a Juan Román Riquelme

Se confirmó que Lucas Blondel continuará con su carrera futbolística en Argentinos Juniors, luego de un largo periodo sin sumar minutos en Boca. En los últimos días, Morena Beltrán habló sobre la teoría que tiene respecto de la falta de continuidad de su novio en La Ribera.

“Estos últimos seis meses fueron más difíciles porque es el día de hoy que tenemos la incertidumbre de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso o lo quiso tan poco”, dijo la periodista en diálogo con el programa Unbox. Beltrán señaló que el jugador tuvo 5 entrenadores en Boca, pero únicamente fue la gestión actual -que continúa la de Miguel Ángel Russo- quien decidió no tenerlo en cuenta para nada.

Diego Poggi le preguntó si sentía responsable de esa situación, a lo que la joven respondió afirmativamente. “Sí, pero es inchequeable. Es incomprobable. Toti Pasman dijo que para él no jugaba por el vínculo que conmigo. Pero bueno, lo cierto es que Lucas está en Boca desde mediados de 2023, este es el quinto entrenador que tiene, con los cuatro entrenadores anteriores podrá haber sido suplente o titular, pero jugó”, agregó la rubia.

En redes una de las teorías que toma más fuerza respecto de Blondel es la del “topo”, es decir, un “infiltrado” que saca información y la distribuye. Sin dudas, un acusación muy fácil de hacer considerando que el futbolista está de novio con, efectivamente, una periodista deportiva. Pero hay otra versión sobre la negativa al jugador, que involucra a Juan Román Riquelme

“Tu novio no juega”

En agosto pasado, cuando ni por asomo Beltrán o Blondel hacían ningún tipo de descargo en relación a la falta de minutos en cancha, el periodista Sergio Oviedo lanzó una teoría incomprobable -aunque “hiperchequeada”, según él- que dejó a todos en shock.

“Riquelme alguna vez le mandó un mensaje a Morena Beltrán, saludándola, preguntándole cómo estaba, invitándola a tomar un café...”, lanzó Oviedo en aquel entonces, sorprendiendo a sus compañeros.

El periodista se anticipó asegurando que no estaba contando “intimidades” sino que esta situación “afectaba a Boca”. “Cuando Riquelme le escribe, ella decide no contestarle. Después pasó lo de la entrevista famosa, que Riquelme no le dio ni cinco de pelota, pero era por eso también. Morena no le contestó, entonces después va Blondel a Boca y qué dice Riquelme: '¿No me contestaste? Ahora tu novio no juega’”, tiró como un bombazo.

¿Cuál de las dos teorías tendrá que ver con la “responsabilidad” de la que habla Morena?