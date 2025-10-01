Pelota libre en Champions: ver Barcelona vs PSG en vivo, ¿por dónde?

En Europa, algunos lo catalogan como el mejor partido del mundo por el nivel que mostraron los dos equipos en el último tiempo y tranquilamente puede ser cierto. El Barcelona recibe al París Saint Germain, en lo que promete ser un duelo futbolístico de alto nivel por la UEFA Champions League.

Dónde ver Barcelona vs PSG por Champions League

Hace poco en la gala del Balón de Oro se vivió una mini previa de lo que puede ser el encuentro de hoy por la decisión entre Ousmané Dembelé y Lamine Yamal. Igualmente, el francés no podrá ser de la partida por una lesión en su isquiotibial. El partido lejos queda de estar entre esas dos figuras porque ambos tienen un plantel excepcional y en principio son dos de los candidatos a pelear por el título más importante de Europa.

Ousmane Dembélé del Paris Saint Germain celebra después de anotar el primer gol durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain en el Emirates Stadium en Londres, Inglaterra, el martes 29 de abril de 2025. (Adam Davy/PA vía AP)

El Barcelona vs el PSG juegan hoy a las 16:00 hs en el Estadi Olímpic Lluís Companys y la transmisión en vivo se podrá ver por Fox Sports y Disney+ Premium.

Otra opción por internet es Pelota Libre, página web que transmite los encuentros deportivos a pesar de que no tendría los derechos de imagen.

Lamine Yamal, del Barcelona, festeja tras anotar ante el Inter en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el miércoles 30 de abril de 2025 (AP Foto/Emilio Morenatti)

Los partidos de Champions de este miércoles

Qarabag vs F.C. Copenhague - 13:45 hs

Union St. Gilloise vs Newcastle United - 13:45 hs

Arsenal vs Olympiacos - 16:00 hs

Mónaco vs Manchester City - 16:00 hs

Barcelona vs París Saint-Germain - 16:00 hs

Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven - 16:00 hs

Borussia Dortmund vs Athletic Club - 16:00 hs

Napoli vs Sporting Lisboa - 16:00 hs

Villarreal vs Juventus - 16:00 hs

El acceso y visualización de partidos en sitios sin derechos de transmisión puede violar leyes de propiedad intelectual y exponer a riesgos de seguridad. Se recomienda usar plataformas oficiales.