Lionel Messi volvió a ser protagonista del plano mundial del deporte luego de revelar quiénes fueron sus elegidos en el Trofeo Kopa 2025, galardón que premia al futbolista sub-21 más destacado de la temporada. El premio lo votan los anteriores ganadores del Balón de Oro, lo que le permitió a Messi participar de esta elección.

Este año, el rosarino repitió su elección número uno de 2024: eligió de nuevo a Lamine Yamal como el mejor jugador joven del año. El segundo lugar fue para Désiré Doué, extremo del Paris Saint-Germain, y cerró el podio Pau Cubarsí, defensor del Barcelona.

Los elegidos de Messi al Balón de Oro 2025.

Un dato que llamó la atención es que Alejandro Garnacho, nombrado en 2024 dentro del top joven por Messi, no fue nominado este año, y en su lugar el capitán argentino eligió a Doué.

Más allá del Trofeo Kopa, también se conocieron los votos del jurado argentino para el Balón de Oro 2025. El periodista Ezequiel Fernández Moores representó al país y su top-10 fue encabezado por Ousmane Dembélé, seguido de Vitinha y Lamine Yamal.

La tristeza de Garnacho y su fuerte frase (Gentileza)

Dentro del listado argentino, Lautaro Martínez fue el mejor ubicado entre los jugadores nacionales, en el puesto 20, con 37 votos. Alexis Mac Allister quedó algo más abajo, en el puesto 21, con 21 votos.

El mecanismo de votación del Balón de Oro involucra a cien periodistas (uno por país del ranking FIFA), que emiten diez votos con una escala de puntos: quince para el primero, doce al segundo, diez al tercero, luego 8, 7, 5, 4, 3, 2, y 1 punto hasta el décimo.

El co propietario del Inter Miami y ex estrella del fútbol mundial David Beckham, derecha, sonríe mientras Lionel Messi, futbolista argentino campeón del mundo con Argentina, recibe el Balón de Oro 2023 en la 67ma ceremonia de premiación del Balón de Oro, en el Theatre du Chatelet en Paris, Francia, el lunes 30 de octubre de 2023. (AP Foto/Michel Euler)

Para Messi, participar del Trofeo Kopa es parte de su rol institucional en el fútbol global. Con esta elección no solo reflejó sus gustos personales, sino también una mirada hacia lo que considera talento joven con proyección.