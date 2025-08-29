Para la IA, Franco Colapinto conseguirá este puesto en el GP de Países Bajos en F1

Franco Colapinto volverá a ponerse el casco este fin de semana para disputar el Gran Premio de Países Bajos 2025, en el histórico circuito de Circuito de Zandvoort, una de las pistas más desafiantes de la Fórmula 1. Tras varios Grandes Premios sin poder sumar puntos, muchos se preguntan: ¿cómo le irá al argentino en esta competencia? Una herramienta de inteligencia artificial, basada en datos estadísticos y rendimiento previo, ya lanzó su predicción.

La IA predice un resultado alentador para Colapinto

Según modelos predictivos de IA aplicados al automovilismo, que consideran variables como el desempeño del piloto, la evolución del monoplaza Alpine, y las características del circuito, Franco Colapinto podría finalizar entre los puestos 12° y 14° este domingo.

Franco Colapinto quiere mejorar en Alpine para asegurarse su butaca este año e ilusionarse con seguir en 2026. (Prensa Alpine)

Si bien no se trataría de un ingreso a la zona de puntos (reservada para los diez primeros), el pronóstico representa una mejora con respecto a sus últimas actuaciones.

¿Cómo se calcula esta predicción?

Estas proyecciones de IA se apoyan en datos de vueltas rápidas, simulaciones de carrera, condiciones meteorológicas previstas y comparativas entre pilotos y escuderías. En el caso de Colapinto, la inteligencia artificial destaca su constancia en carrera, su capacidad de evitar errores y la leve mejora que Alpine ha mostrado.

El objetivo de Colapinto: dar el salto

Desde su ingreso a la Fórmula 1 en mayo, Colapinto ha demostrado compromiso absoluto, Sin embargo, los puntos aún le son esquivos, y cada carrera representa una nueva oportunidad para acercarse al Top 10.

Colapinto no quedó conforme tras la carrera (Foto: AP).

El propio piloto señaló que “el ritmo está, pero necesitamos unir todas las piezas del rompecabezas en un mismo fin de semana”.

Expectativa en Argentina y el mundo motor

La presencia de un argentino en la F1 después de más de dos décadas ha despertado una gran expectativa. Miles de fanáticos seguirán de cerca lo que ocurra este fin de semana en Bélgica, atentos a si la predicción de la IA se cumple o si Colapinto logra sorprender y meterse, finalmente, entre los diez mejores.