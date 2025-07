Pablo Migliore citó a Perón para pegarle a Riquelme por la situación de Boca: “El pueblo...”

El año futbolístico de Boca, es uno de los peores que vivió a lo largo de su rica historia. La eliminación en Copa Libertadores, Copa Argentina, Mundial de Clubes, Torneo Apertura y las derrotas en los clásicos, colmaron la paciencia de los hinchas, que busca responsables constantemente.

Para algunos los jugadores, para otros el cuerpo técnico, para otros la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. Hay distintas opiniones entre los xeneizes, pero todas coinciden en que algo se está haciendo mal.

La publicación de Migliore contra Riquelme, citando a Perón

En las últimas horas, Pablo Migliore, hincha y ex arquero del club, se manifestó en Instagram y le pegó a las autoridades: “Si el jubilado gana poco, se enoja con el presidente, no se enoja con el empleado de ANSES. Si el club anda mal, ¿por qué enojarse con los empleados y no con el presidente? ¿Qué beneficios le trae a Boca “cuidar” a Román y sus compinches? ¡Ninguno! El club es de los socios, pero lo manejan 5 tipos (algunos no son hinchas de Boca). El pueblo marchará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Juan Domingo Perón", fue lo que escribió.

El ex arquero explotó contra los dirigentes de Boca.

Qué le dijo Riquelme al plantel de Boca

El periodista Ezequiel Sosa, reveló en TyC Sports, las palabras que tuvo Riquelme con el plantel, tras la dura eliminación por Copa Argentina en manos del Decano: “Traguen saliva, agachen la cabeza y saquen esto adelante. De la única manera que salimos de esto es ganando”.

Riquelme habló en El Canal de Boca (Prensa)

De qué manera puede clasificar Boca a la próxima Copa Libertadores

La eliminación de la Copa Argentina no solo le sacó las chances de poder obtener un título en el semestre, sino que también le complicó su participación en certámenes internacionales para el próximo año. Ahora, si el Xeneize quiere jugar la próxima edición de la Libertadores, tiene dos opciones para hacerlo: