Jugó en Boca, Racing y San Lorenzo; estuvo preso, se lanzó al boxeo y ahora al streaming

El fútbol guarda decenas de historias de todo tipo. Desde quienes superaron las adversidades y se reinventaron gracias al deporte hasta quienes, en la cresta de la ola, se toparon con un obstáculo con el que debieron luchar para retomar su camino.

Pablo Migliore en San Lorenzo. (Captura Web)

La historia de Pablo Migliore tiene un poco de cada de condimento. Hizo las inferiores en Boca, desde donde partió para jugar en numerosos equipos. La vuelta a La Ribera fue trascendental: debutó contra River, cuando expulsaron al titular Roberto Abbondanzieri.

Más tarde llegarían los títulos: el Torneo Clausura 2006 y la Copa Libertadores 2007. En 2008 pasó Racing y en 2009 a San Lorenzo. Migliore no se andaba con chiquitas: los grandes lo querían. Pero el fichaje del Cuervo fue un sacudón en el ambiente: ya había jugado en Huracán y se había declarado acérrimo hincha del Xeneize, rivales de San Lorenzo si los hay.

Por qué estuvo preso 40 días

El 31 se marzo de 2013, Migliore sufrió una doble derrota: San Lorenzo perdió 1 a 0 con Newell’s y, no bien terminado el encuentro, el arquero fue detenido.

En el penal de Ezeiza estuvo 40 días preso. ¿El motivo? Se lo acusó de presunto encubrimiento agravado a Maximiliano Mazzaro, quien era el 2 de la barra de Boca, y estaba siendo investigado por el homicidio de Ernesto Cirino, en agosto de 2011. Según se especulaba por aquel entonces, Migliore “le habría prestado dinero” a Mazzaro, que estaba prófugo de la Justicia desde enero de 2013.

Custodiado. Pablo Migliore, al ser trasladado a Tribunales, en 2013.

Tras varias idas y vueltas con su abogado Matías Morla (sí, ese mismo), Migliore decidió despedirlo y cambiar de defensa. Fue su nuevo letrado quien le consiguió la excarcelación bajo fianza. En mayo de 2013 quedó libre tras pagar 500.000 pesos. Luego de eso, San Lorenzo le rescindió el contrato.

Sobre cómo pasó esos días en la cárcel, le contó a TyC Sports años después. “Me agarré a trompadas en la cárcel. Porque vos tenés que hacerte respetar también, no por demostrar algo. No te queda otra. No se hace ronda cuando hay pelea, es un segundo y chau, se terminó. Vos lo que ganás es defenderte, sos vos, es tu vida y la del otro. Ahí es dónde aprendés el sentido de la vida y la del otro. A veces no era solo con las manos, sino con lo que vos tengas, depende“, aseguró.

Del boxeo al streaming

Migliore tuvo dos retiros del fútbol y, en el medio, se lanzó al boxeo. En marzo de 2019 debutó profesionalmente derrotando por KO al cordobés Diego “Macho” Merlo. En mayo de ese año también le ganó por KO a Julián “Chiquito” Ruiz, en una velada celebrada en Santa Cruz. En tanto, en noviembre, el exarquero se midió con Emilio “Chiquito” Zárate y cayó en el octavo asalto por KO técnico.

Migliore se enfrentó a Maravilla Martínez el año pasado

En los años siguientes retomó el fútbol por un breve lapso y también fue DT de Fénix. En 2024 volvió a ponerse los guantes (de box) y se animó a enfrentarse en el ring al campeón mundial Sergio “Maravilla” Martínez, en el marco del evento “Párense de manos”: fue derrota para el exarquero.

Pablo Migliore se lanza al streaming

Recientemente anunció un nuevo desafío en su carrera: lanzarse al stream. “Ya se viene ‘Un Loco Stream’, mi nuevo programa que va a ser una locura total. En cada capítulo, voy a compartir con ustedes anécdotas que me fueron pasando momentos que son para morir de risa hasta esos ‘no puede ser’ que me dejaron hablando solo”, prometió el exarquero.