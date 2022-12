“Muchachos, ahora sólo queda festejar”: la nueva versión del hit mundialista cantada por los jugadores

No hay lugar en el que, desde hace un mes, no suene el hit basado en la canción “Muchachos, esta noche me emborracho”, pero en versión mundialista. Pero como la letra era una completa expresión de deseo y el sueño de ser campeones en el Mundial de Qatar se cumplió, no hubo más remedio que reversionarla.

La letra de “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” fue escrita por Fernando Romero y La Mosca la grabó, respetando la autoría. El reconocido grupo estuvo en la tarde del domingo en la explanada del CCK tocando ese y otros hits luego de la consagración de La Scaloneta.

Pero este lunes, en medio de todas las imágenes que coparon las redes sociales, apareció un video grabado por el defensor Nicolás Tagliafico en medio del vuelo de regreso a la Argentina, en el que se ve a Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Franco Armani y Julián Álvarez, entre otros, entonando la nueva versión.

Sobre el final, el recuerdo de Diego Maradona toma relevancia con un emotivo mensaje tras haber logrado, por fin, el tan añorado tercer título: “Muchachos ahora sólo queda festejar. Ya ganamos la tercera, somos campeón mundial. Y al Diego, le decimos que descanse en paz con Don Diego y La Tota por toda la eternidad”.

La nueva letra de “Muchachos...”

En Argentina nací, tierra del Diego y Lionel,

de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré,

no te lo puedo explicar, porque no vas a entender

la final con Alemania ocho años la lloré,

pero eso se terminó, porque este año en Qatar

la final con los franceses la volvió a ganar papá.

Muchachos, ahora sólo queda festejar,

Ya ganamos la tercera,

ya somos campeón mundial.

Y al Diego le decimos que descanse en paz,

con don Diego y con la Tota, por toda la eternidad.