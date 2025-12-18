Maxi López y Daniela Christiansson recordaron cómo fue la primera vez que se vieron: “Más fría la sueca”

Maxi López vive un gran momento: su participación en Masterchef Celebrity y los cruces humorísticos con su exesposa Wanda Nara lo posicionaron como uno de los personajes del año. En su vida privada, tampoco le va nada mal. En pareja con Daniela Christiansson, espera su quinto hijo (el segundo con la modelo sueca).
Esta “segunda etapa” en nuestro país lo encuentra renovado. Reconocido por la gente, que le demuestra su afecto en redes, se lo nota relajado y es quizás por eso que se presta al juego mediático, pero sin pasar los límites del humor y lejos de los escándalos.
En ese marco, recientemente participó de una especie de “autoentrevista” para Revista Pronto junto a su esposa y respondió una pregunta muy repetida: ¿cómo y cuándo comenzó el romance entre ellos?
“Más fría la sueca”
“Muy buen consejo eso de no emborracharse más que tu compañera. Veo que aprendiste la lección después de París 2014″, le comentó Daniela a Maxi en un posteo de Instagraml, lo que puso a los seguidores a sacar cuentas y saber cómo comenzó la historia de la pareja.
“Yo estaba separándome y tenía un amigo mío que me decía siempre: ‘¿por qué no vamos a cenar?’. Después de seis meses, tratando de convencerme, acepto. Era en un sushi, en Milán", recuerda López, quien comenzó su escandalosa separación de Wanda en 2013.
“Eran 22.30, 22.45 y llegaste última, corriendo, al final. Cuando te vi dije ‘¿qué pasó?’. Le decía a mis amigos ‘quiero hablar con esa piba’. Y vos ibas de un lado para el otro y no te podía enganchar", le recordó Maxi a Daniela.
Y siguió con su relato: “En un momento uno de mis amigos viene y me dice ‘de acá nos vamos a un boliche’. Mi idea era ir a comer y volverme a mi casa tipo 12. Pero cuando llegaste, me descompaginaste todo, porque pensé ‘tengo que seguirla’“.
Muy lejos de todo lo que le pasó al exfutbolista, la modelo asegura que “estaba en otra”. “Yo no recuerdo nada. Justo a la mañana de ese día terminé mi relación después de cinco años. Así que solo quería salir, joder con mis amigos. Había otras chicas, haciéndose las lindas, yo ni miraba, estaba en mood ‘pasame algo de tomar’. Fui súper easy, sin maquillar, no quería saber nada con nadie", aseguró.
Con romántica nostalgia, Maxi aseguró: “Estabas espectacular, fresca. Eras un pescadito en el agua y yo que estaba con la caña de pescar, te seguía de un lado para el otro. Iba para allá y vos ibas para el otro lado, parecía que me lo hacías a propósito".
Entonces, la modelo comentó: “Me acuerdo que mi amigo me dijo: “Dani, vení por acá que te presento a alguien”. Ya estaba súper borracha, pero me acuerdo que había un hombre rubio con una cresta que me saludó. Y yo: “Ok, está”. Maxi pareció revivir el instante y remató: “Más fría la sueca”.
No obstante la relación prosperó y 11 años después siguen juntos y a punto de tener a Lando su segundo hijo, después de la pequeña Elle.