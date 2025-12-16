Luego de que Borja no le cerrara las puertas a Boca, el Xeneize estaría pensando en ir a buscarlo

Miguel Borja cerró su etapa en River con 62 goles, siendo el máximo goleador colombiano de la historia del club junto a Juan Pablo Ángel. Su vínculo con el Millonario parecía fuerte e inquebrantable, pero la salida no tan feliz del club generó algunos resquemores en el delantero, que declaró algo inesperados días atrás. "Uno no puede cerrar las puertas“, aseguró cuando le preguntaron por un hipotético futuro en Boca.

Riquelme quiere sumar delanteros para Boca

Tras los dichos, surgió que los planes de Boca contempla sumar dos delanteros: tiene tres en vista y uno de ellos es Borja. En principio, desde La Ribera se habrían interiorizado sobre la situación contractual del ahora exRiver y sobre cuáles son los clubes que lo estarían sondeando. Así las cosas, se supo que Cruz Azul está interesado por el colombiano: Boca no podría hacer el desembolso que los mexicanos sí.

Por otro lado, desde el mercado de pases anterior Riquelme quiere sumar a una de las figuras de Atlético Nacional, el joven Marino Hinestroza. También por este el monto sería elevado, pero es otro cuadro: una joven promesa de 23 años que incluso integra las filas de la Selección colombiana.

Por el momento no está nada dicho, pero Boca quiere prepararse con todo para lo que viene. ¿La caja? Todo indica que será “responsabilidad” del Exequiel “Changuito” Zeballos. ¿Y si se suma Paulo Dyabala?

“¿Y si te llama Román?"

La semana pasada, ina pregunta descolocó al colombiano durante la entrevista con ESPN, pero más aún sorprendió la respuesta, tanto de él como de su herman. “¿Y si te llama Román?“, fue la consulta.

“No me pongas en esas”, dijo Borja, sin poder contener la risa. “Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca y se echó a reír al escucharte. Uno no puede cerrar las puertas o no puede decir ‘de esta agua no beberé’. Ahora voy a disfrutar de las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y para mi familia”, disparó el colombiano.

En tanto si hermano también se mostró a favor de considerar una oferta Xeneize. “Claro, si llama hay que escucharlo, a ver la oferta de Román. De pronto vamos con todos al palco de La Bombonera”, señaló. Además agregó que le gustaría que fuera a Boca, porque es “un grande de Argentina”. “Lo ha demostrado con los títulos que tiene”, lanzó.