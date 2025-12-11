“¿Y si te llama Román?”: Borja lanzó un verdadero bombazo ante la pregunta que todo hincha de River rechaza

Tras un año para el olvido en River, su entrenador Marcelo Gallardo tuvo que tomar decisiones drásticas. Fue el momento de decirle adiós a algunos históricos, revisar cuáles serían las apuestas de cara a 2026 y quienes se quedarían sin renovación.

En ese escenario, uno de los que se despidió de Núñez fue el colombiano Miguel Ángel Borja. El delantero supo tener rachas positivas que le dieron el título de ídolo en poco tiempo.

Borja cerró si etapa en River con 62 goles: el máximo goleador colombiano de la historia del club junto a Juan Pablo Ángel, a quien empató en cantidad de tantos. El colombiano no tuvo el mejor cierre en el Millonario y de eso habló con ESPN.

“¿Y si te llama Román?"

Una pregunta descolocó al colombiano durante la entrevista con ESPN, pero más aún sorprendió la respuesta, tanto de él como de su herman. “¿Y si te llama Román?“, fue la consulta.

“No me pongas en esas”, dijo Borja, sin poder contener la risa. “Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca y se echó a reír al escucharte. Uno no puede cerrar las puertas o no puede decir ‘de esta agua no beberé’. Ahora voy a disfrutar de las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y para mi familia”, disparó el colombiano.

En tanto si hermano también se mostró a favor de considerar una oferta Xeneize. “Claro, si llama hay que escucharlo, a ver la oferta de Román. De pronto vamos con todos al palco de La Bombonera”, señaló. Además agregó que le gustaría que fuera a Boca, porque es “un grande de Argentina”. “Lo ha demostrado con los títulos que tiene”, lanzó.