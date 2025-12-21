Hace unos días comenzó una de las etapas que más le gusta a los hinchas del fútbol argentino: el Mercado de Pases. Llegan jugadores, se van otros, pero siempre hay movimiento y negociaciones entre los clubes.

En ese sentido, muchos clubes buscan en Argentina a los jóvenes que pueden brillar a nivel mundial debido a la inagotable cantera que tiene el país.

Los 10 jugadores más cotizados del fútbol argentino para el Mercado de Pases 2026

De acuerdo a la información publicada en Transfermkt, sitio web que brinda datos acerca de las distintas ventanas de transferencia en todo el mundo, estos son los 10 futbolistas más caros del fútbol argentino:

Juan Ignacio Nardoni (Racing) : 10 millones de dólares

Kevin Lomónaco (Independiente) : 10 millones de dólares

Maher Carrizo (Vélez) : 10 millones de dólares

Santiago Sosa (Racing) : 9 millones de dólares

Cristian Medina (Estudiantes de La Plata) : 9 millones de dólares

Felipe Loyola (Independiente) : 8 millones de dólares

Alan Lescano (Argentinos Juniors) : 7,5 millones de dólares

Exequiel Zeballos (Boca) : 7 millones de dólares

Kevin Castaño (River): 7 millones de dólares

Lautaro Rivero (River): 7 millones de dólares

Juan Nardoni, jugador clave en Racing.

Miguel Borja, ¿puede llegar a Boca?

Miguel Borja cerró su etapa en River con 62 goles, siendo el máximo goleador colombiano de la historia del club junto a Juan Pablo Ángel. Su vínculo con el Millonario parecía fuerte e inquebrantable, pero la salida no tan feliz del club generó algunos resquemores en el delantero, que declaró algo inesperados días atrás. "Uno no puede cerrar las puertas“, aseguró cuando le preguntaron por un hipotético futuro en Boca.

Tras los dichos, surgió que los planes de Boca contempla sumar dos delanteros: tiene tres en vista y uno de ellos es Borja. En principio, desde La Ribera se habrían interiorizado sobre la situación contractual del ahora exRiver y sobre cuáles son los clubes que lo estarían sondeando. Así las cosas, se supo que Cruz Azul está interesado por el colombiano: Boca no podría hacer el desembolso que los mexicanos sí.

La semana pasada, una pregunta descolocó al colombiano durante la entrevista con ESPN, pero más aún sorprendió la respuesta, tanto de él como de su herman.“¿Y si te llama Román?“, fue la consulta.

“No me pongas en esas”, dijo Borja, sin poder contener la risa. “Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca y se echó a reír al escucharte. Uno no puede cerrar las puertas o no puede decir ‘de esta agua, no beberé’. Ahora voy a disfrutar de las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y para mi familia”, disparó el colombiano.

En tanto, si hermano también se mostró a favor de considerar una oferta Xeneize. “Claro, si llama hay que escucharlo, a ver la oferta de Román. De pronto vamos con todos al palco de La Bombonera”, señaló. Además, agregó que le gustaría que fuera a Boca, porque es “un grande de Argentina”. “Lo ha demostrado con los títulos que tiene”, lanzó.