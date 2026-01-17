Liga Profesional 2026: quiénes son los futbolistas más grandes del torneo.

La Liga Profesional cuenta con un total de 913 futbolistas distribuidos en 30 equipos, con planteles similares en cantidad de jugadores. Dentro de ese grupo, se registran 150 apellidos extranjeros, lo que equivale al 16,5% del total. En cuanto a la edad, el promedio por club se ubica en torno a los 25 años, aunque también hay casos que se acercan a los 40.

Quiénes son los futbolistas más grandes del torneo

El jugador más veterano del certamen será Juan Manuel Insaurralde. El defensor de Sarmiento afrontará el torneo con 41 años y disputará su cuarta temporada con el equipo de Junín. El chaqueño, con pasado en Boca e Independiente, encabeza la lista de los más experimentados.

Juan Manuel Insaurralde llegó a Sarmiento libre de Independiente y firma contrato hasta diciembre de 2023. (Prensa Sarmiento).

Muy cerca aparece José Sosa, mediocampista de Estudiantes, quien con 40 años volverá a competir en el fútbol argentino. Tras consagrarse campeón del Trofeo de Campeones 2025 frente a Platense, el “Principito” continúa siendo una de las principales referencias del Pincha.

José Sosa, figura de Estudiantes

Entre los futbolistas de mayor edad también aparecen Enzo Pérez y Jorge “Fatura” Broun, ambos con 39 años. El mediocampista quedó libre de River a fines de 2025 y se incorporó recientemente a Argentinos Juniors, donde ya sumó minutos en un amistoso de pretemporada frente a Sacachispas. En tanto, el arquero extendió su vínculo con Rosario Central por una temporada más.

La Liga Profesional comenzará el jueves 22 de enero y marcará el inicio de una nueva temporada del fútbol argentino en 2026, con la puesta en marcha del Torneo Apertura. Los equipos buscarán el título desde la primera fecha, que tendrá como partido inaugural el cruce entre Aldosivi y Defensa y Justicia, programado para las 17.